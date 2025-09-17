Trump începe a doua vizită de stat în Marea Britanie, între fast regal și proteste

Aceasta este prima dată când un președinte american aflat în al doilea mandat beneficiază de o vizită completă de stat în Regatul Unit.

Trump și soția sa, Melania, au fost întâmpinați marți seară de Prințul William și Kate la Castelul Windsor, unde urmează să fie primiți miercuri de Regele Charles și Regina Camilla pentru o întâlnire în aer liber. Programul zilei include o procesiune cu trăsura prin domeniul castelului, salutul cu gardă de onoare, prânzul oficial cu Familia Regală și vizitarea unei expoziții din Colecția Regală, potrivt Sky News.

În după-amiaza zilei, cuplul prezidențial va depune o coroană la mormântul Reginei Elisabeta a II-a la Capela Sfântul Gheorghe și va asista la un spectacol aerian susținut de Red Arrows și avioanele F-35 britanice și americane, urmat de ceremonia tradițională Beating Retreat. Evenimentul se va încheia cu un banchet oficial în St George’s Hall.

Vizita se desfășoară pe fondul protestelor anti-Trump, fiind deja planificate demonstrații la Londra și în jurul castelului Windsor. Grupul Stop Trump Coalition a anunțat că mii de oameni se vor aduna pentru a-și exprima opoziția față de președinte, criticându-l pentru susținerea Israelului în conflictul din Gaza și pentru politica sa internă și internațională.

Imagini cu Trump și finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein au fost proiectate pe pereții Castelului Windsor, iar patru persoane au fost arestate.

Reacții și critici

Din punct de vedere politic, vizita a generat reacții. Prima Ministră a Țării Galilor, Eluned Morgan, a refuzat invitația la banchetul oficial, invocând dorința de a sprijini colegii într-o perioadă dificilă după decesul recent al membrului Senedd-ului Hefin David. Criticii conservatori au catalogat absența sa drept semn de slăbiciune și de instabilitate în cadrul Partidului Laburist galez, potrivit BBC.

Deși vizita este plină de fast, Trump nu va fi găzduit la Palatul Buckingham, aflat în renovare, și securitatea va fi strictă, cu restricții de trafic și zbor în zona Windsor, inclusiv închiderea unor drumuri și porțiuni ale râului Tamisa.

La sosire, președintele american a declarat că „iubește” Regatul Unit, exprimându-și entuziasmul pentru întâlnirea cu Regele Charles și pentru programul ceremonial.