500 milioane de dolari pentru arme americane destinate Ucrainei. Suma este achitată de Norvegia, Olanda și Germania

Decizia a fost anunțată miercuri la Bruxelles, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO. Pachetul comun este susținut financiar de Norvegia, Țările de Jos și Germania. Suma, de aproximativ 500 milioane de dolari (5 miliarde de coroane norvegiene), va fi folosită pentru achiziția de armament american necesar Ucrainei.

Structura prin care va fi realizată finanțarea este PURL (Mecanismul Listelor Prioritare Ucrainene), coordonat de NATO.

Ajutor militar coordonat de NATO

Guvernul norvegian a precizat că livrările vor include „sisteme de apărare aeriană, muniții și alte echipamente necesare”. Coordonarea se va face prin Alianța Nord-Atlantică, inclusiv prin comandamentul NSATU, creat pentru sprijin militar și instruirea forțelor ucrainene.

„Este important ca Europa și Norvegia să își continue sprijinul puternic pentru Ucraina, atât politic și economic, cât și militar”, a declarat ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide, citat de Interfax-Ukraine. Obiectivul este „să contribuim la o soluție a războiului în condițiile Ucrainei”, a precizat oficialul. Norvegia a confirmat continuarea „sprijinului extraordinar” în 2026.

Norvegia, cel mai mare finanțator al mecanismului

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, iar apărarea aeriană a Ucrainei are nevoie urgentă de întăriri. Finanțarea vine într-un moment critic, când sprijinul militar suplimentar este vital pentru apărarea populației și a infrastructurii.

Guvernul de la Oslo a precizat că, prin această contribuție, Norvegia devine cel mai mare donator al mecanismului PURL. „Este vorba despre echipamente militare de mare importanță pentru Ucraina”, au transmis autoritățile norvegiene.

Olanda și Germania, contribuții suplimentare

Luni, ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans a anunțat o altă contribuție de 250 milioane de euro pentru întărirea apărării aeriene a Ucrainei prin același sistem de finanțare.

În cadrul aceluiași mecanism, Germania a confirmat în noiembrie o finanțare de cel puțin 150 milioane de euro pentru achiziția de armament american.