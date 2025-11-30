Ucraina și Norvegia vor fabrica drone împreună din 2026

Ucraina și Norvegia au decis să producă drone în comun, cu o linie pilot programată să înceapă în 2026, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, duminică.

Denys Shmyhal a făcut anunțul după ce a semnat un acord cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik.

Ministrul ucrainean al Apărării a spus că, în timp ce Ucraina va oferi „experiența și inovațiile sale, Norvegia va oferi o bază de producție puternică, precum și cooperare în cercetare și dezvoltare cu instituții norvegiene de top”.

Dronele au o importanță majoră pe câmpul de luptă din Ucraina, fiind folosite de forțele ucrainene, și de cele rusești pentru operațiuni directe și atacuri la distanță.

Kievul discută și cu Regatul Unit producția a 2.000 de drone interceptoare lunar, iar Londra s-a angajat să finanțeze „mii” de drone de atac cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina.

Denys Shmyhal nu a precizat ce tipuri de drone vor fi realizate împreună cu Norvegia.

În iunie, Oslo a anunțat că va dona aproximativ 6,7 miliarde de coroane norvegiene (660 de milioane de dolari) coaliției maritime conduse de Regatul Unit pentru Kiev și va sprijini producția de drone navale în Ucraina.

Țara intenționează, de asemenea, să aloce 7 miliarde de dolari anul viitor pentru a susține sectorul de apărare al Ucrainei.