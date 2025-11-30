Congresul Național AUR la Alba Iulia: George Simion, singurul candidat pentru un nou mandat

Evenimentul este organizat în orașul considerat de liderii AUR drept locul de început al proiectului politic și un reper simbolic al unității naționale.

Biroul Național de Conducere al AUR a stabilit, pe 30 septembrie, convocarea congresului la Alba Iulia tocmai pentru valoarea sa simbolică. Conducerea partidului subliniază că acolo „se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”, motiv pentru care alegerea locației are o dublă încărcătură: politică și identitară. Congresul Național AUR Alba Iulia devine astfel un moment strategic în consolidarea leadershipului lui George Simion.

În paralel cu pregătirile pentru congres, partidul a finalizat procesul intern de vot desfășurat între 24 și 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice. În urma scrutinului, Petrișor Peiu a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC), depășindu-i pe contracandidații Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu. Procesul de vot a vizat și desemnarea vicepreședinților, funcții în care au fost aleși: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

Regulamentul intern al AUR impune ca fiecare candidat la o funcție de conducere – fie pentru poziția de președinte, fie pentru celelalte organisme ale partidului – să aibă minimum 100 de susținători, la care se adaugă alți 20 de parlamentari sau europarlamentari.

Congresul Național AUR Alba Iulia se anunță a fi un moment cheie pentru reconfirmarea conducerii partidului și pentru stabilirea direcțiilor strategice în perspectiva următoarelor competiții electorale.