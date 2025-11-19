SURSE: AUR va invoca precedentul PDL din 2012 în sesizarea la CCR pentru „încălcarea algortimului” în repartizarea locurilor în consiliile de administrație

Plenul reunit al Legislativului a aprobat marți, cu o majoritate covârșitoare, componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Societății Române de Radiodifuziune, precum și numirea noului președinte al Autorității Electorale Permanente.

Scandal în comisii și acuzații de „abuz”

În ședința comisiilor reunite pentru cultură, premergătoare votului, senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a acuzat abuzuri din partea puterii, susținând că, potrivit configurației politice și ponderii în Legislativ, AUR este al doilea partid parlamentar și ar avea dreptul la câte doi reprezentanți de drept în consiliile de administrație ale SRTv și SRR. El a reclamat că majoritatea „încalcă legea” și a cerut retrimiterea raportului la comisie – propunere respinsă de plen.

Nemulțumiți, parlamentarii AUR au părăsit ședința plenului reunit în semn de protest, afișând pancarte cu mesajele „PSD și USR, hoții de la TVR” și acuzând coaliția de guvernare că „fură votul românilor” prin modul în care își asigură controlul asupra conducerii televiziunii și radioului public.

Liderii formațiunii acuză faptul că AUR, cu aproximativ 90 de parlamentari, a primit același număr de locuri ca UDMR, care are 32 de mandate, și mai puține locuri decât PNL (circa 75 de mandate) și USR (59 de mandate).

AUR vorbește despre o „batjocorire a aritmeticii”, subliniind că, la o pondere mai mare în Legislativ decât PNL și USR, dar și la o diferență de aproape trei ori față de UDMR, partidul a fost „nivelat” în jos, pentru a nu-și putea exercita influența în conducerile celor două instituții media publice.

Precedentul PDL din 2012

AUR va invoca în sesizarea la CCR și un precedent: în 2012, PDL a contestat la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliul de Administrație al TVR, acuzând, la rândul său, încălcarea algoritmului politic. Curtea Constituțională a admis atunci obiecțiile privind Hotărârea Parlamentului referitoare la componența CA al SRTv, constatând că procedura nu a respectat dispozițiile legale incidente.

Potrivit surselor Mediafax, AUR consideră că acest caz, alături de alte decizii ale CCR legate de numirile la conducerea TVR și SRR, ar putea fi folosite pentru a demonstra că Parlamentul este obligat să respecte cu strictețe formula de reprezentare politică prevăzută de lege.