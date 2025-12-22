AUR a atacat la CCR hotărârea Parlamentului referitoare la Consiliile de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public

În sesizarea adresată Curții Constituționale, AUR susține că hotărârea Parlamentului încalcă prevederi fundamentale ale Constituției și legislației în vigoare.

„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament”, a transmis AUR.

În sesizare, formațiunea invocă modul de desfășurare a procedurii de desemnare în comisiile parlamentare de specialitate și în plenul reunit.

„În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, se mai precizează în comunicat.

AUR afirmă că distribuirea locurilor în Consiliile de Administrație nu respectă principiul reprezentativității politice.

„Concret, deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, susține formațiunea.

Potrivit AUR, situația ar fi contrară atât legii, cât și practicii constituționale.

„Această situație contravine atât dispozițiilor legale, cât și jurisprudenței constante a Curții Constituționale”, se mai arată în sesizare.

Formațiunea invocă și precedente stabilite de CCR.

„În sesizare se arată că Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituțională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 28/2012, prin care CCR a sancționat o situație similară de încălcare a principiului reprezentativității politice în Consiliile de Administrație ale serviciilor publice de radio și televiziune”, precizează AUR.

În final, AUR a transmis că prin Hotărârea nr. 45/2025 au fost afectate principii fundamentale ale statului de drept.