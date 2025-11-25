AUR reacționează după verdictul CCR: Românii vor avea în continuare acces la pensiile private

Curtea Constituțională a decis că modificările legislative votate de majoritatea PSD–PNL–USR–UDMR, prin care accesul la fondurile private de pensii ar fi fost restricționat, încalcă drepturi fundamentale. Conform hotărârii CCR, contribuabilii își pot administra în continuare economiile fără intervenții arbitrare ale statului.

AUR susține că decizia validează demersul său de a opri o ingerință nejustificată în banii românilor.

AUR: „Legea a fost construită defectuos și periculoasă pentru cetățeni”

Formațiunea afirmă că legea contestată a fost „defectuos construită” și a generat riscuri majore pentru drepturile financiare ale populației.

„AUR a fost singura formațiune care a acționat instituțional pentru oprirea unei noi ingerințe în banii românilor”, transmite partidul.

Poziție critică la adresa CCR, dar acceptarea deciziei

Deși recunoaște că instituția a stârnit controverse în ultimele luni, AUR subliniază că, în acest caz, Curtea a sancționat o încălcare evidentă a dreptului cetățenilor de a avea acces la contribuțiile lor.

„Legea promovată de PSD, PNL, USR și UDMR încălca dreptul cetățenilor de a avea acces la propriile contribuții, iar acest lucru nu a putut fi ignorat”, arată comunicatul.

AUR promite monitorizarea strictă a legislației privind banii privați

Partidul anunță că va continua să verifice atent toate proiectele legislative care privesc fondurile private, pentru a preveni orice nouă restrângere a dreptului de proprietate.

„Statul nu trebuie să devină gestionar forțat al economiilor oamenilor. Banii românilor trebuie să rămână ai românilor”, transmite AUR.

Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pus pe traseul legislativ de Ministerul Muncii în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul asumat oficial de statul român pentru intrarea în OCDE este sfârșitul anul 2026.