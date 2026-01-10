Scandalul Mercosur: AUR afirmă că moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu trebuie semnată și de PSD / Grupul Pace Întâi România: Moțiunea poate fi depusă la începutul sesiunii parlamentare

„În legătură cu moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, preconizată a fi depusă la Senat, grupul senatorial AUR anunță că așteaptă ca acest demers să fie inițiat prin semnare de către senatorii PSD”, se arată în comunicatul publicat de AUR.

Partidul afirmă că „altfel, declarațiile belicoase din spațiul public” ale reprezentanților PSD cu privire la votarea acordului UE-Mercosur de către reprezentanții actualei guvernări sunt doar „perdele de fum menite să acopere lipsa de importanță a PSD și a Ministrului Agriculturii în actuala Coaliție de guvernare”, se arată în comunicatul publicat.

AUR acuză o „trădare gravă” a intereselor fermierilor

Partidul acuză că „decizia politică a majorității care conduce România, prin Nicușor Dan și guvernul Bolojan, a fost de a vota fără obiecții dăunătorul acord cu țările Mercosur, o trădare gravă a intereselor agricultorilor români”.

AUR a mai precizat că „PSD nu mai poate să se pretindă partid de opoziție când este părtaș la toate actele de trădare națională din actualul guvern și așteptăm să votăm o eventuală moțiune simplă împotriva ministrului de Externe sau de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care va fi inițiată doar în condițiile precizate anterior”.

Moțiunea, menită să sancționeze decizia de aprobare a acordului Mercosur

Grupul PACE Întâi România a anunțat, sâmbătă, că va depune în Senat o moțiune simplă „privind modul defectuos, ideologizat și necoordonat în care Ministerul Afacerilor Externe”, sub conducerea Oanei Țoiu, a reprezentat interesele României în votarea acordului UE-Mercosur.

Ulterior, grupul a anunțat că moțiunea susținută de cei 28 de semnatari ai partidului AUR a strâns semnăturile necesare și poate fi depusă la începutul sesiunii parlamentare.

„Moțiunea împotriva doamnei Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, scrisă și inițiată de senatorii Grupului Pace – Întâi România și susținută de cei 28 de senatori AUR, are semnăturile necesare și va fi depusă la începutul sesiunii parlamentare”.

Potrivit grupului, documentul „sancționează modul defectuos și ideologizat în care interesele României au fost reprezentate în procesul decizional european privind Acordul UE–MERCOSUR”.

Grupul acuză că „fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale, în lipsa unei consultări reale și a unei negocieri ferme care să apere agricultura națională”.

Reamintim că acordul UE-Mercosur, aprobat de Comisia Europeană vinei, a generat în ultima perioadă dezbateri aprinse în Parlamentul European cu privire la impactul generat care s-ar putea răsfrânge asupra micilor fermieri, precum concurența neloială generată de importurile mai ieftine din America Latină, dar și reducerile vehiculate în proiectul de buget alocat Politicii agricole comune pentru perioada 2028 -2034.

De asemenea, reamintim că în mai multe orașe europene, precum și la Bruxelles, fermierii au desfășurat proteste împotriva aprobării acordului.

Cu toate acestea, după aprobare, acordul a fost privit cu ochi buni de voci din rândul oficialilor. Vineri seara, fostul ministru al Economiei, Radu Miruță, a precizat că acesta este favorabil pentru industrie, oferind o analiză detaliată cu cifre cu privire la exporturile din anii anteriori, atât din industrie, cât și din agricultură.