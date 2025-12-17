Cu tractoarele la Poarta Parlamentului European. Fermierii francezi protestează la Strasbourg împotriva pactului Mercosur – UE

Este în desfășurare un protest amplu al fermierilor francezi în fața Comisiei Europene de la Strasbourg, după ce, marți, Senatul francez a aprobat o rezoluție în care cere guvernului de la Paris să se adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca intrarea în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur.

Zeci de organizații agricole, sindicate și reprezentanți ai societății civile protestează la Strasbourg împotriva acestei rezoluții politice considerate dure pentru modul în care Comisia Europeană încearcă să impună intrarea în vigoare a acordului și plusează, de asemenea, cu cererea de ieșire a Franței din UE.

Mesaje de alertă ale poliției

Rezoluția, aprobată în unanimitate, cu un singur vot împotrivă (aparținând unui senator „centrist” pro-Macron) este criticată pentru faptul că „ocolește parlamentele naționale”, încălcând, astfel, Tratatul UE.

Protestul din fața Parlamentului European de la Strasbourg, care coagulează fermieri francezi, belgieni, italieni și spanioli, denunță ceea ce aceștia consideră a fi „o concurență neloială legalizată”. Pe bannere sunt scrise mesaje precum „Nu Mercosur”, „Aceleași reguli pentru toți” și „Agricultura nu este o monedă de schimb”, „Frexit”.

Poliția franceză a emis mesaje de alertă privind perturbarea traficului în zonă și le-au cerut cetățenilor să evite zona Parlamentului.

Nemulțumirile fermierilor

Printre nemulțumirile fermierilor sunt diferențele majore de standarde – țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) utilizează pesticide interzise în UE, au norme sanitare mai permisive și costuri de producție mult mai scăzute, rezultând într-un preț final mai scăzut decât în UE, ceea ce ar putea să ducă la falimente în blocul comunitar.

Dar nu este vorba numai despre falimente, ci despre faptul că acordul, avertizează fermierii europeni, subminează obiectivele Pactului Verde European.

Fermierii acuză lipsa de transparență a Comisiei Europene, care, pentru a asigura adoptarea acordului, a decis să împartă documentul în două componente, separând capitolul comercial de restul prevederilor – această strategie necesită doar majoritatea calificată în Consiliul CE și elimină, astfel, posibilitatea unui veto national.

Ce fac parlamentarii francezi

La rândul lor, parlamentarii francezi au calificat această abordare un „subterfugiu institutional” și un precedent periculos pentru democrația europeană, pentru că reduce rolul parlamentelor naționale exact în deciziile cu impact major în societate.

Deși Franța cere oficial amânarea votului până anul viitor, tocmai pentru a obține „garanții solide” pentru agricultura europeană, mesajele Executivului francez sunt nuanțate.

MInistrul delegat pentru Comerț Exterior, Nicolas Forissier, a recunoscut în Senat că acordul este „insuficient”, dar, în același timp, a spus că sesizarea CJUE nu este necesară și nici urgentă, argumentând că un astfel de demers nu ar avea efectul suspensiv scontat.

Germania susține acordul, din perspectivă industrială

Negocierile UE-Mercosur au început încă din 1999 și au fost finalizate abia în decembrie anul trecut, în ciuda opoziției constante a mai multor state membre.

Germania se numără printre susținătorii principali ai acordului. Această țară consideră că acest acord este o oportunitate majoră pentru exporturile sale industrial către America de Sud.

În schimb, țările cu agriculturi puternice, cum sunt Franța, Spania, Italia, avertizează că deschiderea pieței europene pentru carnea, zahărul, soia sud-americane vor fi de natură să afecteze grav fermierii locali, care deja se confruntă cu creșterea costurilor și cu reglementări de mediu extrem de stricte.

Alt motiv de protest – uciderea unor efective mari de animale

Pactul Mercosur nu este singurul motiv de protest al agricultorilor europeni.

Ei protestează, de asemenea, și împotriva unei decizii pe care ei o cataloghează „aberantă” de ucidere a tuturor animalelor, în urma depistării unor focare de dermatită nodulară cutanată la bovine.

Pentru a încerca să dezamorsese furia fermierilor, guvernul Franței promite vaccinarea a încă 750.000 de bovine vizate.

Protestatarii au blocat serviciile feroviare între Toulouse și Narbonne, iar compania publică de transport feroviar a anunțat că nu există șanse ca acesta să se reia foarte curând, potrivit Le Figaro.

Mai multe autostrăzi au fost blocate, de asemenea. Prefectul orașului Gers a criticat deversarea de către protestatari a „unei cantități mari de deșeuri și gunoi de grajd” peste noapte în fața și pe clădirea prefecturii din Auch.

Protestele de la Strasbourg și poziția Senatului francez arată clar că, dincolo de calculele economice, miza este una politică și socială, cu potențial de a remodela relația dintre instituțiile europene și cetățenii pe care aceștia îi reprezintă.