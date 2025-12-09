Ursula Von der Leyen: „Nu mai avem timp de pierdut”. UE reinnoieşte sprijinul pentru Ucraina şi îşi intensifică pregătirea de apărare

Preşedinta Comisiei Europene Ursula Von der Leyen a explicat că propunerea de „împrumut pentru reparaţii”, bazată pe activele ruseşti îngheţate, are ca scop creşterea costului războiului pentru Moscova şi obligarea Rusiei să plătească pentru distrugerile făcute. „Cu cât războiul durează, cu atât costurile pentru Rusia vor creşte”, a spus ea.

Von der Leyen a subliniat că UE vede geoeconomia şi geopolitica ca pe două faţete ale aceluiaşi conflict. În acest context, sancţiunile economice şi pregătirea militară sunt considerate de neînlocuit.

Europa va merge înainte „cu urgenţă” în implementarea planului de creştere a pregătirii de apărare: proiecte de mobilitate militară, integrarea industriei defensiv militare şi cooperare extinsă între state. Din 19 planuri SAFE (Strategic Armament and Force Enhancement) depuse de state membre, 15 includ ajutor şi sprijin pentru Ucraina, un semnal clar că solidaritatea europeană rămâne puternică.

Știm că apărarea Europei este responsabilitatea noastră. Continuăm să avansăm cu urgență în implementarea foii noastre de parcurs privind pregătirea, în mobilitatea militară și în proiectele noastre pan-europene. În timp ce încă analizăm planurile SAFE primite din partea statelor membre, Ucraina este inclusă în 15 dintre cele 19 planuri depuse. Nu este vorba doar despre bani, ci și despre faptul că Ucraina învață lecții câștigate cu greu pe câmpul de luptă, iar noi învățăm alături de ei. Prin integrarea bazelor noastre industriale de apărare construim o descurajare puternică, pentru prezent și pentru viitor. În timp ce Ucraina se angajează în eforturi diplomatice reale pentru pace, Rusia înșală în mod repetat și trage de timp. Își bate joc de diplomație și intensifică atacurile în timp ce pretinde că dorește pacea. Astăzi, această fațadă rămâne neschimbată. Dar nu vom cădea în capcană, știm cine este agresorul și cine este victima în acest război, a afirmat președinta CE.

În condiţiile în care Ucraina caută o soluţie diplomatică de pace, von der Leyen avertizează că Rusia continuă să mimeze negocierile, în timp ce lansează atacuri. „Nu vom cădea în capcana aparenţelor”, a afirmat ea, reiterând că UE ştie cine este agresorul şi cine este victima.

Războiul declanşat de Moscova dorea să divizeze Europa, dar a produs exact contrariul, a unit blocul comunitar. „Împreună, susţinem Ucraina şi apărăm Europa”, a conchis von der Leyen.