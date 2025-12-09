Uniunea Europeană încheie un nou acord pentru eliminarea regulilor ecologice

Uniunea Europeană a ajuns la un acord care reduce cerințele ecologice impuse companiilor, iar peste patru cincimi dintre firmele europene vor scăpa de obligațiile de raportare legate de mediu, notează POLITICO.

Decizia marchează o reușită importantă pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care are scopul de a limita birocrația din mediul de afaceri în al doilea mandat.

Succesul politic a venit însă cu tensiuni.

Negocierile au împins la limită alianța ce i-a asigurat realegerea lui von der Leyen, iar Partidul Popular European a colaborat cu extrema dreaptă pentru a asigura adoptarea compromisului.

Noua lege, care este prima dintr-o serie de inițiative de simplificare, restrânge obligațiile de transparență privind sustenabilitatea introduse în mandatul precedent.

Scopul este creșterea competitivității companiilor europene și impulsionarea economiei.

Acordul este rezultatul unui an de discuții lungi între instituțiile europene, investitori, companii și organizații civice.

Oficialii europeni au dezbătut nivelul potrivit al reducerilor de raportare în timp ce efectele schimbărilor climatice din Europa s-au intensificat.

„Acesta este un pas important către obiectivul nostru comun de a crea un mediu de afaceri mai favorabil pentru a ajuta companiile noastre să crească și să inoveze”, a declarat Marie Bjerre, ministrul danez pentru afaceri europene.

Danemarca coordonează Consiliul Uniunii Europene până la finalul anului 2025 și a condus negocierile pentru statele membre.

Pachetul de simplificare a apărut după numeroase plângeri din partea mediului de afaceri, care acuză costuri prea mari. Multe firme atribuie legislației ecologice europene ritmul lent al creșterii economice și pierderile de locuri de muncă.

În schimb, organizațiile ecologiste, o parte a societății civile și anumite companii avertizează că retragerea unor obligații riscă să afecteze sănătatea mediului și a populației.

Disputa a influențat echilibrul politic de la Bruxelles, fiindcă PPE a încălcat cordonul sanitar, o regulă nescrisă care împiedică parteneriatele cu extrema dreaptă.

Decizia creează un precedent pentru viitoare negocieri europene, acum, când prioritățile privind creșterea economică și tranziția ecologică intră în conflict.

Mai puțină birocrație

Acordul modifică două acte legislative importante din pachetul ecologic european, și anume Directiva privind raportarea sustenabilității corporative și Directiva privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă.

Regulile inițiale obligau companiile mari și mici să publice date despre emisiile lor, consumul de apă, efectele temperaturilor ridicate asupra condițiilor de muncă, eventualele scurgeri de substanțe chimice și respectarea drepturilor omului în lanțurile de aprovizionare extinse la nivel global.

Noile prevederi limitează raportarea doar la companiile cu peste o mie de angajați și o cifră de afaceri netă de cel puțin 450 de milioane de euro.

Obligațiile de diligență necesară se aplică doar companiilor foarte mari, cu peste cinci mii de angajați și venituri de minimum 1,5 miliarde de euro.

Firmele vizate nu mai trebuie să pregătească planuri de tranziție care descriu modul în care modelele lor de afaceri se aliniază la obiectivele de reducere a emisiilor.

Negociatorii au renunțat și la un cadru european care permite cetățenilor să tragă la răspundere companiile pentru efectele lanțurilor de aprovizionare asupra drepturilor omului sau mediului local.

Documentul mai are nevoie de aprobarea Parlamentului European.

Votul final este programat pentru 16 decembrie. Deputații pot respinge acordul dacă îl consideră în neconcordanță cu poziția lor inițială.