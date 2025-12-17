Rusia își etalează noile arme strategice: Putin ridică miza militară cu rachete hipersonice și sisteme nucleare

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că un nou sistem de rachete cu rază medie, echipat cu rachete hipersonice Oreshnik, va fi pus în stare de luptă până la sfârșitul anului, anunță Newsweek.

Declarația subliniază eforturile Moscovei de a-și proiecta puterea militară pe fondul războiului în curs din Ucraina și al tensiunilor în creștere cu Occidentul.

Racheta Oreshnik, pregătită pentru intrarea în serviciu de luptă

Vorbind la o reuniune de rang înalt a Ministerului Apărării de la Moscova, Putin a afirmat că sistemul Oreshnik a fost deja testat în condiții de luptă în timpul conflictului din Ucraina.

Racheta a fost utilizată pentru prima dată în noiembrie 2024, într-un atac asupra orașului ucrainean Dnipro.

Potrivit afirmațiilor, arma reprezintă un progres tehnologic major, conceput pentru a consolida capacitatea de descurajare a Rusiei.

Analiști occidentali, inclusiv cei de la Institute for the Study of War, au evaluat Oreshnik drept o rachetă balistică experimentală cu rază medie, probabil derivată din platforma RS-26 Rubezh.

Astfel de rachete pot transporta încărcături convenționale sau nucleare și pot lansa mai multe vehicule de reintrare către ținte diferite.

Accent pe armele cu propulsie nucleară

Putin a evidențiat, de asemenea, testele reușite ale altor sisteme de nouă generație, inclusiv racheta de croazieră Burevestnik, cu propulsie nucleară, și vehiculul subacvatic fără pilot Poseidon.

❗️🚀🇷🇺 – On September 19, 2025, Russian nuclear submarines Krasnoyarsk and Omsk of the Pacific Fleet successfully conducted cruise missile exercises in the Sea of Okhotsk, hitting a sea target over 250 kilometers away with „Onyx” and „Granite” missiles. All three missiles… pic.twitter.com/sEuJ82XnXn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 19, 2025

Ambele sisteme sunt capabile să transporte armament nuclear.

Kremlinul susține că Burevestnik are o autonomie practic nelimitată datorită propulsiei nucleare, ceea ce i-ar permite să evite sistemele de apărare antirachetă.

Cel mai înalt general al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat că un test recent al rachetei Burevestnik a acoperit aproximativ 14.000 de kilometri în 15 ore, sugerând o rază operațională semnificativă.

Moscova afirmă că aceste arme vor asigura paritatea strategică pe termen lung cu puterile rivale.

Mesaj către Europa și NATO

Accentul reînnoit pus pe armele avansate este interpretat pe scară largă drept un avertisment adresat statelor europene și NATO.

Oficialii occidentali acuză Rusia că se pregătește pentru un conflict continental mai amplu prin reînarmare rapidă și tactici de război hibrid, inclusiv atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Kremlinul respinge aceste acuzații, susținând că nu urmărește un război cu Europa și acuzând statele occidentale că alimentează tensiunile prin sprijinul militar acordat Ucrainei.

Putin a catalogat avertismentele privind agresiunea rusă drept „isterie” și „minciună”, continuând totodată să sublinieze nivelul de pregătire și capacitățile tehnologice ale Rusiei.