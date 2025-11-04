Racheta rusă Oreshnik intră în producție de serie, afirmă Putin

Rusia a început producția în serie a rachetei balistice cu rază medie de acțiune (IRBM) Oreshnik, a declarat, marți, președintele Vladimir Putin. Anunțul vine la aproape un an după ce Putin a promis în decembrie 2024 că va începe producția în serie a rachetelor Oreshnik „în viitorul apropiat”.

Vorbind la o ceremonie de premiere în onoarea dezvoltatorilor rachetei rusești Burevestnik și a dronei subacvatice Poseidon, Putin a lăudat starea tehnologiei de apărare a Rusiei și a spus că serializarea rachetei Oreshnik este în curs de desfășurare.

„Am dezvoltat și am desfășurat sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Oreshnik, am început producția în serie și am echipat rachetele noastre balistice intercontinentale și rachetele lansate de pe submarine cu sisteme moderne de rachete antibalistice”, a spus el.

Rusia a desfășurat pentru prima dată racheta experimentală Oreshnik în timpul unui atac asupra orașului ucrainean Dnipro, pe 21 noiembrie, despre care Putin a spus că a fost o represalie pentru utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune ale SUA și Regatului Unit împotriva teritoriului rus, scrie The Kyiv Independent.

Oreshnik este proiectată să transporte arme nucleare, deși Putin a spus că nu era înarmată cu o ogivă nucleară în timpul atacului asupra Dnipro.

Putin a afirmat în 2024 că Oreshnik era o invenție nouă care poate călători cu o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului și nu poate fi interceptată de sistemele occidentale de apărare aeriană, o afirmație respinsă de Volodimir Zelenski.

Zelenski a spus că Rusia este capabilă să producă până la șase rachete Oreshnik pe an. Președintele a raportat că forțele ucrainene au distrus o rachetă balistică Oreshnik în Rusia în vara anului 2024.

În discursul său de marți, Putin s-a lăudat și cu capacitățile așa-numitelor „superarme” ale Rusiei, printre care se numără sistemele Burevestnik, Poseidon, Avangard și Sarmat.

El a afirmat că racheta de croazieră cu armament nuclear Burevestnik are o „rază de acțiune nelimitată” care „depășește toate sistemele de rachete cunoscute din lume”.

Putin a mai spus că, în timpul recentelor teste Burevestnik din 21 octombrie, Rusia „nu a interferat” cu o navă de recunoaștere NATO din zonă, o ilustrare a pretinsei precizie ridicate de țintire a armei.

Președintele Rusiei a afirmat apoi că racheta balistică intercontinentală (ICBM) Sarmat a Rusiei va fi testată în condiții de luptă în acest an și va intra în „serviciul de luptă” în 2026.

„Toate planurile noastre de creare a sistemelor avansate de armament, de dezvoltare a complexului industrial de apărare și de dotare a armatei și marinei ruse cu echipamente și arme moderne sunt îndeplinite”, a spus el.

Putin a mai transmis că Rusia „nu reprezintă o amenințare pentru nimeni”.