SUA testează o nouă rachetă de croazieră destinată Ucrainei, cu rază de 400 de kilometri

Racheta Rusty Dagger, produsă de compania americană Zone 5 Technologies în cadrul programului ERAM, a trecut recent prin teste de luptă la baza aeriană Eglin, din sudul Statelor Unite. În cadrul testelor, racheta a fost echipată cu un focos real și a demonstrat o precizie ridicată, conform imaginilor publicate de autoritățile americane.

Reprezentanții bazei Eglin au transmis că testele au oferit date esențiale pentru dezvoltarea unui sistem de lovire la distanță mare, cu costuri reduse, aflat într-un proces accelerat de producție. Fotografiile făcute publice arată o explozie puternică, în condițiile în care racheta are o greutate estimată la aproximativ 227 de kilograme.

Potrivit Defense Express, racheta are o rază de acțiune de aproximativ 400 de kilometri și face parte dintr-un program gândit special pentru sprijinirea Ucrainei. Deși un comunicat oficial menționează că testele ar fi avut loc în ianuarie 2025, informația pare să conțină o eroare, având în vedere calendarul oficial al programului ERAM, lansat în 2024.

Autorizația pentru vânzarea rachetelor ERAM către Ucraina a fost acordată pe 28 august 2025. Kievul a primit aprobarea de a achiziționa până la 3.350 de rachete, pentru un cost total de aproximativ 825 de milioane de dolari, adică în jur de 246.000 de dolari per unitate.

Pe lângă Rusty Dagger, un alt model similar, RAACM, a fost dezvoltat de compania CoAspire în cadrul aceluiași program. Ambele rachete trebuie să respecte aceleași criterii tehnice, inclusiv o viteză de aproximativ Mach 0,6, o precizie de până la 10 metri și capacitatea de a funcționa în condiții de război electronic