Trei rachete au lovit un cartier din capitala Siriei

Agenția oficială de știri SANA a relatat inițial căderea unei „rachete neidentificate” în apropierea aeroportului militar Mazzeh, citând o sursă din domeniul securității și declarând că nu au existat victime, potrivit Le Figaro.

„Rachete au fost lansate aleatoriu în regiunea Mazzeh. Una a lovit cupola moscheii (…), alta a lovit o clădire de telecomunicații, iar a treia a aterizat lângă aeroport”, au anunțat ulterior autoritățile.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un ONG cu o vastă rețea de surse în țară, înalți oficiali guvernamentali locuiesc în zonă. Cele trei atacuri au fost „simultane”, potrivit televiziunii de stat, citând o sursă din domeniul securității. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a-i găsi pe autori, se adaugă în raport. Presa locală și locuitorii au declarat că au auzit explozia în zonă.

Luni, o altă explozie a fost auzită în aceeași zonă, pe care presa de stat a atribuit-o „exercițiilor militare”, fără a oferi detalii suplimentare. Alte explozii, cauzate de proiectile în cădere, au avut loc recent în Mazze. Autoritățile au anunțat că investighează aceste incidente, fără a-i identifica pe responsabili.

Siria este guvernată din decembrie 2024 de islamiști care l-au înlăturat de la putere pe președintele Bashar al-Assad după mai bine de 13 ani de război civil și se confruntă cu provocarea de a restabili securitatea și unitatea țării.