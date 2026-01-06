Rivalii europeni ai SpaceX se pregătesc de lansare – startup-urile din Germania atacă dominația lui Musk

Daniel Metzler conduce Isar Aerospace la doar 33 de ani. Șeful austriac al companiei din München are o viziune clară pentru viitor, scrie Bloomberg.

„Europa este în urmă, dar singura modalitate de a reduce decalajul este să construim” spune Metzler. Riscul real nu este eșecul, ci inerția totală.

Fabrica din „Space Valley” al Germaniei funcționează intens. Componentele complexe ale motorului sunt imprimate 3D în instalații moderne.

Structurile din compozit de carbon sunt pregătite pentru lansare în acest an. O companie europeană finanțată privat poate ajunge pe orbită anul acesta.

Europa a rămas fără rachete – Ariane 5 retrasă în 2023

Perspectivele s-au îmbunătățit considerabil din 2023 până acum. Racheta europeană Ariane 5 pentru sarcini grele a fost retrasă din uz.

Întârzierile în înlocuirea cu Ariane 6 au lăsat Europa fără transport spațial. Agenția Spațială Europeană a solicitat SpaceX să transporte sateliții Galileo.

Ariane 6 a decolat în cele din urmă după un cost de 4 miliarde euro. Suma nu a fost suficientă pentru a include propulsoare reutilizabile.

Racheta își propune să efectueze prima lansare pentru Amazon Leo în 2026. Rețeaua de internet prin satelit a lui Jeff Bezos rivalizează cu Starlink.

Germania investește 35 de miliarde euro în apărare spațială

Germania a relaxat restricțiile legale privind împrumuturile pentru reînarmare. Țara intenționează să investească 35 miliarde euro până în 2030.

Bundeswehr dorește propria constelație de sateliți pentru apărare națională. Isar Aerospace ar putea obține o parte din fondurile alocate.

După al Doilea Război Mondial, SUA s-au bazat pe oamenii de știință germani. Inginerii germani au jucat un rol important în programul Ariane.

Până acum Germania nu a dispus de o rachetă orbitală independentă. Apariția țării ca putență spațială este deosebit de interesantă acum.

Europa alocă 22 de miliarde euro pentru industria spațială

Membrii ESA au aprobat o finanțare record în noiembrie 2025. Suma de 22 miliarde euro acoperă următorii trei ani pentru activități spațiale.

Aproximativ 900 milioane euro merg către „European Launcher Challenge”. Programul de incubare a startup-urilor sprijină cinci firme de lansare.

Isar și Rocket Factory Augsburg din Germania primesc fonduri substanțiale. Grupul spaniol PLD Space și Orbex din Marea Britanie sunt incluși.

Niciuna dintre aceste firme nu a lansat încă o navă spațială pe orbită. Anul 2026 ar putea marca debutul mai multor rachete europene.

Prima lansare Isar s-a prăbușit după 30 de secunde

Racheta Spectrum de 28 metri a zburat aproximativ 30 secunde în 2025. S-a prăbușit în Marea Norvegiei înghețată la prima încercare.

Astfel de accidente sunt frecvente în această industrie spațială. SpaceX a avut nevoie de patru încercări pentru a ajunge pe orbită cu Falcon 1.

Isar Aerospace are peste 400 de angajați și 500 milioane euro strânși. Todd Boehly de la Eldridge Industries a investit 150 milioane euro în iunie.

Compania construiește o fabrică de 40.000 metri pătrați lângă München. Instalația poate produce peste 30 de rachete pe an când va fi gata.