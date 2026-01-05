„Recenta criză geopolitică”, justificarea Coreei de Nord pentru ultima lansare de rachete

Phenianul acuză de zeci de ani Washingtonul că vrea să-i răstoarne guvernul într-un mod similar și susține că programele sale militare și nucleare servesc drept factor de descurajare, potrivit Le Figaro.

Duminică, Coreea de Nord a efectuat prima sa lansare de rachete din 2026, cu ceea ce KCNA a descris ca fiind un nou sistem de armament „de ultimă generație” care utilizează rachete hipersonice, testat pentru prima dată în octombrie.

„Criza geopolitică recentă și evenimentele internaționale complexe ilustrează de ce acest lucru este necesar”, a declarat Kim Jong Un duminică cu privire la manevră, potrivit KCNA.

Liderul a explicat că „s-au făcut recent progrese semnificative” în pregătirea forțelor nucleare nord-coreene „pentru un război real”.

Phenianul a denunțat capturarea, sâmbătă, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, în timpul unei operațiuni americane care a implicat atacuri aeriene asupra Caracasului și a zonelor înconjurătoare. Maduro a fost ulterior dus și închis în Statele Unite, unde se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv „narcoterorism”. Ministerul de Externe al Coreei de Nord a descris atacul drept „un exemplu care confirmă încă o dată natura necinstită și brutală a Statelor Unite” și o „încălcare gravă a suveranității Venezuelei”.

Rachetele au lovit ținte la distanțe mari

Agenția KCNA nu a specificat câte rachete au fost lansate duminică în acest context, dar a indicat că acestea „au lovit ținte aflate la 1.000 de kilometri distanță” în Marea Japoniei.

Această lansare a avut loc cu doar câteva ore înainte de plecarea președintelui sud-coreean Lee Jae-myung spre China. Acesta urmează să se întâlnească luni cu omologul său Xi Jinping pentru a discuta despre comerț, dar și despre Coreea de Nord, deoarece influența Beijingului, având în vedere legăturile sale strânse cu Phenianul, l-ar putea ajuta să își atingă obiectivul de a îmbunătăți diplomația intercoreeană.