Coreea de Nord a lansat rachete balistice spre Marea Japoniei

Această manevră a Phenianului are loc în contextul în care liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost în ultima perioadă foarte activ în plan militar, potrivit Le Figaro.

El a vizitat în special un șantier de construcție a unui submarin nuclear, a ordonat o creștere a producției interne de rachete, a supravegheat testarea a două rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune și a lăudat puterea noilor sale lansatoare multiple de rachete.

Coreea de Nord și-a accelerat, în general, considerabil testele militare în ultimii ani. Ultimul test cu rachete balistice nord-coreene a avut loc în noiembrie, după ce Donald Trump a dat Coreei de Sud undă verde pentru a construi submarine cu propulsie nucleară. Potrivit analiștilor, obiectivul Phenianului este de a-și îmbunătăți capacitățile de atac de precizie, de a provoca Washingtonul și Seulul și de a testa arme înainte de a le exporta potențial către aliatul său, Rusia.

Kim Jong-un a ordonat creșterea producției de armament

În plus, primul congres din ultimii cinci ani al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la guvernare, este programat să aibă loc în următoarele săptămâni. Politica economică a țării, precum și strategia sa militară și de apărare, se așteaptă să se număre printre principalele subiecte discutate.

Sâmbătă, Kim Jong-un a vizitat o fabrică de echipamente militare implicată în producția de arme tactice ghidate, a relatat agenția oficială de știri KCNA. Liderul a ordonat fabricii să își mărească capacitatea de producție actuală cu 250%, potrivit aceleiași surse.