Coreea de Nord efectuează un test de rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune

Coreea de Nord a efectuat duminică un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune, într-o locație nedezvăluită, conform relatărilor agenției nord-coreene de stat.
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Sursa foto: KCNA/KNS/dpa
29 dec. 2025, 02:14, Știri externe

Liderul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, a supravegheat testul și a subliniat necesitatea unui dezvoltări „nelimitate și susținute” a forțelor nucleare ale țării sale, potrivit agenției KCNA. Inițial, agenția a raportat lansarea unui singur proiectil. Ulterior, a menționat două lansări deasupra Mării Galbene.

Armata sud-coreeană a declarat că a detectat lansarea mai multor rachete din zona Sunan, lângă Phenian, conform agenției Yonhap.

KCNA a precizat că scopul exercițiului a fost evaluarea potențialului „de ripostă și a capacității de luptă a subunităților de rachete cu rază lungă de acțiune”.

De asemenea, Kim Jong-un a reafirmat angajamentul guvernului și al partidului de la conducerea țării de a se concentra pe dezvoltarea nelimitată și susținută a forței nucleare.

În noiembrie, Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă balistică

Acest test survine la mai puțin de două luni după ce Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă balistică. Acel test a avut loc pe 6 noiembrie, la scurt timp după vizita președintelui american Donald Trump în regiune. Atunci, Trump și-a exprimat interesul pentru o întâlnire cu Kim Jong-un. Phenian nu a răspuns acelei propuneri.

Experții consideră că intensificarea testelor de rachete urmărește creșterea capacității de lovire precisă. Totodată, și contestarea influenței SUA și a Coreei de Sud. Dar și testarea armamentului pentru eventuale exporturi către Rusia.

De la eșecul summitului din 2019 privind denuclearizarea și ridicarea sancțiunilor, Coreea de Nord s-a prezentat drept o putere nucleară „ireversibilă”. A fost încurajată și de războiul din Ucraina, unde a trimis mii de soldați pentru a sprijini forțele ruse.

