Kim Jong Un anunță continuarea dezvoltării programului de rachete în următorii cinci ani

Kim Jong Un, liderul de la Phenian, a făcut vineri anunțul de continuare a dezvoltării programelor de rachete, în urma unor vizite la mai multe întreprinderi de apărare din Coreea de Nord.

Acesta a subliniat că „Sectorul de producție a rachetelor și obuzelor din țară este de o importanță capitală în consolidarea descurajării războiului”, potrivit agenției nord-coreene, KCNA, citată de Reuters.

Liderul nord-coreean a aprobat o serie de documente preliminare privind modernizarea principalelor fabrici de armament, care urmează să fie prezentate congresului Partidului Muncitoresc de anul viitor.

Anunțul vine la scurt timp după ce, joi, presa de stat a dezvăluit imagini cu Kim Jong Un fiind în inspecție la construcția unui submarin nuclear de 8.700 de tone, alături de fiica sa.

Totodată, liderul nord-coreean a asistat la testarea unor rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune.