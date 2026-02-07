Pedeapsă cu moartea în Coreea de Nord pentru cei care urmăresc Squid Game

Potrivit mărturiilor nord-coreenilor care au fugit de regim, citate de Sky News, unii liceeni au fost executați pentru că au vizionat serialul Squid Game.

Un caz de pedeapsă cu moartea în Coreea de Nord a fost raportat în provincia Yanggang.

Un alt caz de execuție pentru vizionarea serialului Squid Game a fost documentat în 2021 de Radio Free Asia în provincia Hamgyong de Nord.

„Luate împreună, aceste rapoarte din diferite provincii sugerează multiple execuții legate de seriale”, raportează Amnesty International.

Relatările nord-coreenilor care au fugit descriu un climat de teroare în care cultura sud-coreeană este tratată ca o infracțiune gravă.

Cei mai săraci suferă cele mai dure pedepse, iar cei mai bogați reușesc să evite urmărirea penală mituind oficiali corupți.

Muzica K-pop, risc major

Nord-coreenii care au fugit de regim menționează riscul asociat muzicii străine, în special K-pop.

Respondenții fac referire la trupa de renume mondial BTS și amintesc anchetele din 2021 asupra adolescenților prinși ascultând „idoli” în provincia Pyongan de Sud.

Choi Suvin, care a fugit în 2019, spune că „oamenii sunt pedepsiți pentru aceeași faptă, dar totul depinde de bani”.

Nord-coreenii își vând casele pentru a strânge 5.000-10.000 de dolari și a evita lagărele.

Kim Joonsik, în vârstă de 28 de ani, spune că a fost prins de trei ori urmărind seriale sud-coreene fără să sufere consecințe datorită „relațiilor” sale.

Trei dintre prietenii surorii sale au fost condamnați la ani de muncă silnică la sfârșitul anilor 2010 pentru aceeași infracțiune, deoarece familiile lor nu puteau plăti.

Execuții publice pentru „educație ideologică”

Execuțiile publice sunt folosite ca „educație ideologică” în Coreea de Nord, potrivit mai multor martori.

Choi Suvin spune că a văzut o execuție publică în Sinuiju în 2017-2018 pentru distribuirea presupusă de mass-media străină.

Zeci de mii de oameni au fost obligați să asiste la execuția publică din Coreea de Nord.

Kim Eunju își amintește că, la vârsta de 16-17 ani, elevii erau duși să asiste la execuțiile persoanelor care „vizionaseră sau distribuiseră materiale media sud-coreene”.

Sarah Brooks, directoarea regională adjunctă a Amnesty International, vorbește despre „represiune combinată cu corupție”.

Cadrul juridic este stabilit de legea din 2020 împotriva „gândirii și culturii reacționare”, care califică conținutul sud-coreean drept „ideologie putredă”.

Consumul de conținut sud-coreean poate costa 5-15 ani de muncă silnică în Coreea de Nord.

Distribuirea sau vizionarea în grup atrage pedepse mai severe, până la și inclusiv moartea.