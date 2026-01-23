Prima pagină » Știrile zilei » Surse: Un înalt oficial al Pentagonului va vizita Coreea de Sud pentru discuții despre modernizarea alianței

Un înalt oficial al Apărării din Statele Unite va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Coreea de Sud, unde va discuta cu guvernul aspecte precum modernizarea alianței bilaterale, creșterea cheltuielilor de apărare și transferul controlului operațional în timp de război.
23 ian. 2026, 09:14, Știri externe

Subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, este așteptat să ajungă la Seul la începutul săptămânii viitoare, într-o vizită de trei zile. Deplasarea face parte dintr-un turneu asiatic care include și o oprire în Japonia, potrivit surselor citate de agenția Yonhap

Pe agenda discuțiilor se vor afla subiecte precum majorarea bugetului sud-coreean pentru apărare, transferul condiționat al controlului operațional pe timp de război de la Washington la Seul, precum și planurile Coreei de Sud de a construi submarine cu propulsie nucleară.

Anterior, printr-o postare pe rețelele de socializare, Colby a  cerut recent aliaților asiatici să „facă mai mult” pentru propria apărare, lăudând Coreea de Sud pentru demersurile întreprinse în acest sens. 

Coreea de Sud găzduiește aproximativ 28.500 de militari americani, în cadrul eforturilor comune de descurajare a amenințării Coreei de Nord și pe fondul cererilor administrației americane pentru pentru asumarea unor bugete mai mari pentru apărare, Seulul a majorat bugetul apărării cu 7.5%. 

