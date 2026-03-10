Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie se pregătește să trimită o a doua navă în Marea Mediterană

Marea Britanie pregătește o a doua navă pentru a fi trimisă în Marea Mediterană, a confirmat recent Ministerul Apărării.
Sursa Foto: UK MoD on X
Laura Buciu
10 mart. 2026, 11:29, Știri externe

Se anunțase deja că HMS Dragon, un distrugător de tip 45, este pregătit pentru a fi trimis în misiune, potrivit Sky News.

Însă acum Ministerul Apărării afirmă că RFA Lyme Bay este pregătit pentru a fi trimis în misiune „pentru sarcini maritime în estul Mediteranei”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Ca parte a unei planificări prudente, am luat decizia de a aduce RFA Lyme Bay la un nivel ridicat de pregătire, ca măsură de precauție, în cazul în care ar fi necesară pentru a asista la misiuni maritime în estul Mediteranei”.

Lyme Bay este o navă de debarcare, echipată pentru a funcționa ca platformă aeronautică.

Este adesea utilizată pentru misiuni umanitare și de ajutor în caz de dezastre.

 

