Marea Britanie se pregătește să trimită o a doua navă în Marea Mediterană

Se anunțase deja că HMS Dragon, un distrugător de tip 45, este pregătit pentru a fi trimis în misiune, potrivit Sky News.

Însă acum Ministerul Apărării afirmă că RFA Lyme Bay este pregătit pentru a fi trimis în misiune „pentru sarcini maritime în estul Mediteranei”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Ca parte a unei planificări prudente, am luat decizia de a aduce RFA Lyme Bay la un nivel ridicat de pregătire, ca măsură de precauție, în cazul în care ar fi necesară pentru a asista la misiuni maritime în estul Mediteranei”.

Lyme Bay este o navă de debarcare, echipată pentru a funcționa ca platformă aeronautică.

Este adesea utilizată pentru misiuni umanitare și de ajutor în caz de dezastre.