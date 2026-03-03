Marea Britanie plănuiește să trimită distrugătorul HMS Duncan în Marea Mediterană pentru a proteja baza sa militară din Cipru

Autoritățile din Regatul Unit discută trimiterea navei de luptă HMS Duncan în apropierea insulei Cipru, relatează publicația The Times, citată de Sky News.

HMS Duncan este un distrugător capabil să doboare rachete balistice, singurul din flota britanică.

Potrivit surselor guvernamentale, deocamdată, nu a fost luată o decizie finală privind desfășurarea navei.

Discuțiile au loc pe fondul atacurilor din Orientul Mijlociu începută sâmbătă, când Israel și Statele Unite au atacat Iranul.

Luni, baza RAF Akrotiri a fost atacată cu drone. „Forțele noastre armate răspund la un presupus atac cu dronă asupra RAF Akrotiri. Nivelul de protecție al trupelor noastre din regiune este la cel mai înalt grad, iar baza a reacționat pentru a-și apăra personalul. Situația este în desfășurare și vom furniza informații suplimentare în timp util”, anunța ministerul Apărării de la Londra.