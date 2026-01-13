Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-un își schimbă echipa de securitate. Temeri legate de un posibil atentat

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a operat modificări neobișnuite în structurile sale de protecție și securitate personală, stârnind speculații privind îngrijorări reale față de un posibil atac asupra sa. Observatori politici le atribuie atât implicării Phenianului în conflictul Rusiei din Ucraina, cât și capturării recente a președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, arată CNN.
Sursa foto: KCNA via YNA/dpa
Victor Dan Stephanovici
13 ian. 2026, 13:04, Știri externe

Autoritățile sud-coreene au anunțat înlocuirea a trei oficiali de rang înalt din echipa de securitate a lui Kim Jong-un. Schimbările au fost vizibile în cadrul paradei militare din octombrie, un eveniment unde regimul controlează strict fiecare detaliu.

Conform Ministerului Unificării din Coreea de Sud, noii responsabili coordonează structuri menite să contracareze atât amenințările cu drone, cât și atacurile cibernetice. Aceste domenii sunt considerate din ce în ce mai critice pentru securitatea liderului, mai scrie CNN.

Legătura cu războiul din Ucraina

Un factor posibil în luarea acestei decizii ar fi trimiterea de trupe nord-coreene pentru sprijinirea Rusiei în conflictul din Ucraina. Experți din Coreea de Sud avertizează că această implicare ar putea expune Phenianul unor riscuri sporite, inclusiv represalii sau operațiuni speciale.

„Modificările în securitatea liderului au devenit evidente după dislocarea trupelor nord-coreene în Rusia”, a declarat un specialist în afaceri nord-coreene, sugerând că Kim Jong-un ia în calcul inclusiv scenariul unui atentat orchestrat de adversari străini.

Efectul „Maduro” și temerile lui Kim Jong-un

Capturarea lui Nicolás Maduro de către armata americană a amplificat, potrivit analiștilor, îngrijorarea conducerii de la Phenian. Regimul nord-coreean acuză periodic Washingtonul că urmărește eliminarea conducerii, o strategie percepută drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa stabilității interne.

Această percepție ar fi determinat accelerarea și consolidarea măsurilor de protecție în jurul liderului suprem.

Serviciile de informații sud-coreene au indicat anterior că Kim Jong-un a solicitat echipamente capabile să bruieze comunicații și sisteme performante de detectare a dronelor. Aceste inițiative reflectă adaptarea la amenințările moderne, inclusiv atacuri precise realizate fără intervenție umană directă.

În ultimele luni, Kim Jong-un a apărut frecvent alături de fiica sa, Ju-ae, inclusiv în vizite la unități militare sensibile. Specialiștii consideră că această expunere atent controlată ar putea indica pregătirea ei pentru preluarea conducerii în viitor. Pare un semn al preocupării actualului lider pentru menținerea stabilității regimului nuclear pe termen lung.

