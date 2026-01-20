Prima pagină » Știri externe » Președintele Coreei de Sud solicită îmbunătățirea detectării dronelor pentru a evita provocarea Coreei de Nord

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat marți că pare să existe o lacună în sistemul de monitorizare al țării sale pentru detectarea dronelor operate de civili care zboară în Coreea de Nord, avertizând că astfel de incidente riscă să agraveze tensiunile.
Coreea de Nord a declarat la începutul acestei luni că o dronă din Coreea de Sud a zburat recent în spațiul său aerian, prezentând fotografii ale resturilor și imagini aeriene ale clădirilor pe care, potrivit afirmațiilor sale, drona le-ar fi făcut, scrie Reuters.

O echipă specială sud-coreeană care investighează incidentul a chemat un suspect civil pentru interogatoriu, a declarat poliția.

„Nu ar trebui să se întâmple ca un civil să trimită o dronă în Coreea de Nord în scop ilegal”, a declarat Lee într-o ședință televizată a cabinetului. „Cum de nu am reușit să verificăm că o dronă a zburat în nord?”

Lee a afirmat că o astfel de acțiune este „echivalentă cu declanșarea unui război” și creează tensiuni inutile cu Coreea de Nord, care ar putea avea un impact negativ asupra economiei sud-coreene. El a solicitat o anchetă aprofundată și asigurarea că acest lucru nu se va mai repeta.

Lee a declarat că, în timp ce ancheta este în curs, dacă se constată că un cetățean sud-coreean a zburat cu drona, acesta ar putea fi acuzat penal pentru provocarea Phenianului.

Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a îndemnat săptămâna trecută Seulul să investigheze incidentul, avertizând că orice provocare ar putea duce la situații teribile.

Administrația lui Lee a încercat să îmbunătățească relațiile cu Phenianul de când a preluat funcția anul trecut, dar până acum demersurile sale au fost respinse de Coreea de Nord.

