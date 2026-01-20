Președintele Coreei de Sud solicită îmbunătățirea detectării dronelor pentru a evita provocarea Coreei de Nord

Coreea de Nord a declarat la începutul acestei luni că o dronă din Coreea de Sud a zburat recent în spațiul său aerian, prezentând fotografii ale resturilor și imagini aeriene ale clădirilor pe care, potrivit afirmațiilor sale, drona le-ar fi făcut, scrie Reuters.

O echipă specială sud-coreeană care investighează incidentul a chemat un suspect civil pentru interogatoriu, a declarat poliția.

„Nu ar trebui să se întâmple ca un civil să trimită o dronă în Coreea de Nord în scop ilegal”, a declarat Lee într-o ședință televizată a cabinetului. „Cum de nu am reușit să verificăm că o dronă a zburat în nord?”

Lee a afirmat că o astfel de acțiune este „echivalentă cu declanșarea unui război” și creează tensiuni inutile cu Coreea de Nord, care ar putea avea un impact negativ asupra economiei sud-coreene. El a solicitat o anchetă aprofundată și asigurarea că acest lucru nu se va mai repeta.

Lee a declarat că, în timp ce ancheta este în curs, dacă se constată că un cetățean sud-coreean a zburat cu drona, acesta ar putea fi acuzat penal pentru provocarea Phenianului.

Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a îndemnat săptămâna trecută Seulul să investigheze incidentul, avertizând că orice provocare ar putea duce la situații teribile.

Administrația lui Lee a încercat să îmbunătățească relațiile cu Phenianul de când a preluat funcția anul trecut, dar până acum demersurile sale au fost respinse de Coreea de Nord.