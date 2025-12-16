Prima pagină » Știri externe » Fermierii din UE ar putea fi afectați de acordul Mercosur. Un europarlamentar trage un semnal de alarmă

Europarlamentarul austriac Thomas Waitz din partidul Verde European a atenționat că acordul comercial dintre UE și țările din America de Sud ruscă să aibă efecte negative asupra fermierilor din UE.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
16 dec. 2025, 14:57, Știri externe

Potrivit europarlamentarului, Comisia Europeană ar trebui să își regândească planurile bugetare pentru a-i proteja pe fermieri de impactul generat de acordul Mercosur, care ar putea fi adoptat în această săptămână, notează Euronews. 

În propunerea de buget a Comisiei Europene pentru anii 2028–2034, fondurile destinate Politicii agricole comune ar scădea cu 20%. Criticii acordului Mercosur susțin că scăderea îi va expune pe fermieri la concurență neloială, pentru că importurile provenite din țările sud-americane ar putea fi mult mai competitive pe piața europeană.

„Nu poți să reduci fondurile cu 20% și cu 40%, dacă incluzi inflația, dar și sacrificiul fermierilor, doar pentru profitul câtorva companii naționale sau al industriei europene”, a precizat Thomas Waitz pentru sursa citată.

Europarlamentarul a precizat că de pe urma acestui acord vor câștiga exploatațiile agricole mari, în timp ce fermierii mici și mijlocii vor avea de pierdut.

Zilele care urmează se anunță a fi decisive pentru acordul Mercosur, încheiat anul trecut între Comisia Europeană și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Marți, Comisia Europeană votează o clauză de protecție pentru monitorizarea potențialelor perturbări ale pieței cauzate de importurile din America de Sud.

Statele membre sunt așteptate să ia o poziție în Consiliu în zilele în care urmează.

Un protest al fermierilor europeni a fost anunțat la Bruxelles, joi. Acolo va avea loc summitul Consiliului European. Dacă nu se va ajunge la un acord înainte de summit, chestiunea va fi mutată în fruntea agendei summit-ului, fiind așteptate negocieri tensionate.

