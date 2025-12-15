Cartel pe piața bateriilor auto. CE a amendat trei producători, inclusiv Rombat

Potrivit unui comunicat de luni al Comisiei Europene, cartelul ar fi restrâns concurența și este posibil să fi condus la prețuri mai mari pentru autoturismele și camioanele fabricate în Europa.

Investigația Comisiei a arătat că, timp de peste 12 ani, cei patru producători, Clarios, Exide, FET și Rombat, împreună cu EUROBAT, au încheiat acorduri anticoncurențiale și s-au angajat în practici concertate legate de vânzarea de baterii de pornire pentru autovehicule către producătorii de echipamente originale pentru autovehicule din Spațiul Economic European.

„Comisia a constatat că cei patru producători, ajutați de asociația profesională EUROBAT, au convenit să creeze prime calculate pe baza prețului lor de achiziție a plumbului („primele EUROBAT”) și să le publice în revista specializată Metal Bulletin. Acestea au convenit, de asemenea, să utilizeze aceste prime în negocierile privind prețurile cu clienții lor OEM respectivi, de exemplu cu producătorii de autoturisme și camioane, pentru a se asigura că acest suprapreț este menținut la un nivel mai ridicat decât ar fi fost în absența unui astfel de acord”, se arată în comunicat.

Comisia notează că este ilegal ca furnizorii să coordoneze în secret introducerea și utilizarea unui astfel de suprapreț ca standard la nivelul întregului sector.

Clarios a cooperat cu Comisia în cadrul programului de clemență și, prin urmare, a beneficiat de imunitate totală pentru că a informat Comisia cu privire la acest cartel. De asemenea, FET șiRombat au cooperat cu Comisia în cadrul programului de clemență și au obținut o reducere cu 50 %, respectiv 30 % a amenzii.

Amenda impusă Dofin, care, pentru o anumită perioadă, a fost societatea-mamă a întreprinderii Elettra, este plafonată la 0 euro, deoarece întreprinderea nu este activă în prezent din punct de vedere economic și nu realizează nicio cifră de afaceri. Amenda impusă EUROBAT pentru rolul său de facilitator este stabilită la 125.000 de euro ca sumă forfetară.

Comisia anunță că mai multe întreprinderi au depus o cerere privind absența capacității de plată. Comisia a evaluat atent și obiectiv situația financiară a fiecărei întreprinderi care a depus o astfel de cerere și a acordat o reducere a amenzii uneia dintre întreprinderile în cauză. În plus, Comisia, exercitându-și marja de apreciere, a acordat mai multor întreprinderi posibilitatea de a-și plăti amenda în mai multe tranșe anuale prestabilite.

Conform Comisiei, amenzile aplicate au fost de 0 euro pentru Clarios, 6,11 milioane euro pentru FET, din care 5,3 milioane în solidar cu Resonac, 15,5 milioane euro pentru Elettra (predecesorul FET), 20,2 milioane euro pentru Rombat, din care 11,5 milioane în solidar cu Metair, 30 de milioane de euro pentru Exide și 125 000 euro pentru EUROBAT.

Bateriile de pornire pentru autovehicule transmit curent electric motorului de pornire, care pornește motorul în cazul autoturismelor acționate de motoare cu ardere tradiționale. De asemenea, acestea alimentează cu energie echipamentele electrice ale autoturismelor.

Ancheta Comisiei a început la 26 septembrie 2017.