Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 15 decembrie 2025.
Curs valutar, 15 decembrie. Euro și aurul continuă să urce
Maria Miron
15 dec. 2025, 13:36, Economic

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0914 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3359 lei, respectiv 5,4468 lei și 5,8005 lei.

Gramul de aur a fost continuă să crească, fiind evaluat la 605,1491 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9313 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0914

Dolarul SUA

USD

4,3359

Francul elvețian

CHF

5,4468

Lira sterlină

GPB

5,8005

Gramul de aur

XAU

605,1491

Dolarul australian

AUD

2,8811

Dolarul canadian

CAD

3,1481

Coroana cehă

CZK

0,2096

Coroana daneză

DKK

0,6815

Lira egipteană

EGP

0,0914

100 Forinți maghiari

HUF

1,3218

100 Yeni japonezi

JPY

2,7951

Leul moldovenesc

MDL

0,2564

Coroana norvegiană

NOK

0,4274

Zlotul polonez

PLN

1,2069

Coroana suedeză

SEK

0,4663

Lira turcească

TRY

0,1015

Rubla rusească

RUB

0,0547

Leva bulgărească

BGN

2,6032

Randalul sud-african

ZAR

0,2579

Realul brazilian

BRL

0,8001

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6153

Rupia indiană

INR

0,0478

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2960

Peso-ul mexican

MXN

0,2411

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5081

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1025

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1805

Bahtul thailandez

THB

0,1380

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5571

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0260

Shekelul israelian

ILS

1,3505

100 Coroane islandeze

ISK

3,4309

Ringgitul malaysian

MIR

1,0595

Peso-ul filipinez

PHP

0,0736

Dolarul singaporez

SGD

3,3630

DST

XDR

5,9313

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

