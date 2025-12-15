Curs valutar, 15 decembrie. Euro și aurul continuă să urce

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0914 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3359 lei, respectiv 5,4468 lei și 5,8005 lei.

Gramul de aur a fost continuă să crească, fiind evaluat la 605,1491 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9313 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0914 Dolarul SUA USD 4,3359 Francul elvețian CHF 5,4468 Lira sterlină GPB 5,8005 Gramul de aur XAU 605,1491 Dolarul australian AUD 2,8811 Dolarul canadian CAD 3,1481 Coroana cehă CZK 0,2096 Coroana daneză DKK 0,6815 Lira egipteană EGP 0,0914 100 Forinți maghiari HUF 1,3218 100 Yeni japonezi JPY 2,7951 Leul moldovenesc MDL 0,2564 Coroana norvegiană NOK 0,4274 Zlotul polonez PLN 1,2069 Coroana suedeză SEK 0,4663 Lira turcească TRY 0,1015 Rubla rusească RUB 0,0547 Leva bulgărească BGN 2,6032 Randalul sud-african ZAR 0,2579 Realul brazilian BRL 0,8001 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6153 Rupia indiană INR 0,0478 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2960 Peso-ul mexican MXN 0,2411 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5081 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1025 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1805 Bahtul thailandez THB 0,1380 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5571 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,3505 100 Coroane islandeze ISK 3,4309 Ringgitul malaysian MIR 1,0595 Peso-ul filipinez PHP 0,0736 Dolarul singaporez SGD 3,3630 DST XDR 5,9313

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.