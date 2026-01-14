Prima pagină » Economic » Datoria externă totală a României a crescut cu 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025

Datoria externă totală a României a crescut cu 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025

Datoria externă totală a României a crescut cu peste 24 de miliarde de euro, până la 227,5 miliarde de euro, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, a anunțat miercuri BNR.
Datoria externă totală a României a crescut cu 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 13:08, Economic

Datoria externă pe termen lung a însumat 178,5 miliarde de euro la 30 noiembrie 2025, în creștere cu 14,2 la sută față de 31 decembrie 2024.

De asemenea, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2025 nivelul de 48,9 miliarde de euro, în creștere cu 3,7 la sută față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2025 a fost de 6,0 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2025 a fost de 103,5 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.

BNR mai arată că, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 27,1 miliarde de euro, comparativ cu 26 miliarde de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 260 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 11 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1 miliard de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 339 milioane euro.

