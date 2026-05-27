BNR: Depozitele în valută ale populației au crescut în aprilie, cele în lei au scăzut nesemnificativ

Datele Băncii Naționale a României (BNR) arată că, în luna aprilie, depozitele în lei ale populației au scăzut nesemnificativ, în timp ce depozitele în valută au crescut cu 1,6%.
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 11:27, Economic
Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna aprilie 2026 cu 0,1 la sută față de luna anterioară, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,9 la sută.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,2 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,5 la sută față de luna martie 2026. Comparativ cu luna aprilie 2025, acestea s-au majorat cu 4,4 la sută.

Depozitele în lei ale populației au scăzut nesemnificativ față de luna anterioară, până la 269.093,9 milioane lei și au crescut cu 4,7 la sută față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 1,2 la sută față de luna precedentă, iar față de luna aprilie 2025, au înregistrat o creștere de 4 la sută.

Depozitele în valută, în creștere

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,8 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1% față de luna martie 2026, ajungând până la nivelul de 213.676,2 milioane lei.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută față de luna martie 2026, până la 146.737,2 milioane lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 13,1 la sută.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna martie 2026.

Activitatea instituțiilor de creditare

BNR arată că soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2026 cu 0,9 la sută față de martie 2026, până la nivelul de 457.920 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,9 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1 la sută.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o scădere în luna aprilie 2026 cu 0,4 la sută față de luna martie 2026, până la 278.677,4 milioane lei. În raport cu aprilie 2025, acesta s-a majorat cu 10,7 la sută.

