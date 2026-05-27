INS: Serviciile de înfrumusețare, scădere cu 18% în primul trimestru al anului

INS arată că în luna martie, serviciile de piaţă prestate populaţiei au crescut față de luna precendentă cu 4,6%.

Au fost creșteri la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+29,5%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+15,4%) și la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+4,8%). Scăderi au înregistrat: activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,1%) și activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-3,9%).

Comparativ cu martie 2025, activitatea de servicii a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,3% mai mică faţă de luna martie 2025.

În primul trimestru al anului, față de perioada similară din 2025, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o cifră de afaceri cu 9,9% mai mică.

Au fost scăderi ale cifrei de afaceri la: serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-18,4%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-14,1%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-13,3%) și activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-7,9%). Activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor au crescut cu 15,1%.