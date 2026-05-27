Prima pagină » Economic » Rabla Auto: Au fost aprobate noi dosare

Rabla Auto: Au fost aprobate noi dosare

Administrația Fondului de Mediu (AFM) a anunțat că a publicat miercuri noi liste cu dosare aprobate în cadrul programelor Rabla Auto 2025 și Iluminat Public și Apă Canal.
Rabla Auto: Au fost aprobate noi dosare
MIHAELA COJOCARIU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 09:28, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Listele au fost publicate miercuri în urma ședinței Comitetului de Avizare.

Este vorba de liste de 1.283 de ecotichete în cadrul programului Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale. Valoarea ecotichetelor nou aprobate ajunge la 60.000.000 de lei.

De asemenea, în cadrul programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024„ a fost publicată o nouă listă de 154 de dosare de finanțare în valoare de 207.565.483,45 de lei.

Iluminat Public și Apă Canal

Totodată, în cadrul Iluminat Public – sesiunea decembrie 2024, a fost publicată o nouă listă care conține 132 de dosare de finanțare în valoare de 160.115.684,58 de lei.

Au mai fost aprobate 45 de cereri de finanțare în valoare de 651.032.227 de lei în cadrul programului care vizează sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – sesiunea 05.04 – 06.05.2024.

Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro.

Modificări la Rabla

„Prin proiectele aprobate astăzi continuăm să susținem investițiile care produc efecte concrete în comunități: modernizarea infrastructurii publice, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor esențiale pentru cetățeni. Vorbim despre finanțări importante atât pentru înnoirea parcului auto prin programul Rabla Auto, cât și pentru dezvoltarea sistemelor de iluminat public și a infrastructurii de apă și canalizare, investiții care contribuie direct la reducerea consumului de resurse, la scăderea emisiilor și la creșterea calității vieții în comunitățile locale”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat ce modificări sunt propuse pentru programul Rabla din acest an.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori l-a filmat pe Tavi Popescu: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
Libertatea
Peștele care îngrașă de 2 ori mai mult decât ceafa de porc. Pare o alternativă sănătoasă, dar adevărul este fix pe dos
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia