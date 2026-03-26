INS: Vânzările de mașini și motociclete, în scădere în prima lună a anului

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, ca serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 21,4%.

Scăderi au fost înregistrate la comerţul cu autovehicule (-29,4%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-22,0%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-12,8%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-3,9%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri a scăzut cu 2,4%.

Comparativ cu ianuarie 2025, în prima lună a acestui an, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 6,7%.

Au fost scăderi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-11,8%), comerţul cu autovehicule (-9,5%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-3,4%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-1,8%).