INS: Vânzările de mașini și motociclete, în scădere în prima lună a anului

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în ianuarie cu 21,4% față de luna decembrie 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică.
Cosmin Pirv
26 mart. 2026, 09:16, Economic

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, ca serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 21,4%.

Scăderi au fost înregistrate la comerţul cu autovehicule (-29,4%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-22,0%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-12,8%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-3,9%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri a scăzut cu 2,4%.

Comparativ cu ianuarie 2025, în prima lună a acestui an, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 6,7%.

Au fost scăderi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-11,8%), comerţul cu autovehicule (-9,5%), activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-3,4%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-1,8%).

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția
Gandul
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
500 lei în plus la pensie, în fiecare lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
CSID
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Promotor