Schimbare rară la BNR: după un sfert de secol, se modifică semnătura care apare pe bancnotele României

Din 1999, pe toate bancnotele emise de BNR figurează, pe lângă semnătura guvernatorului, și cea a casierului central. Practic, timp de peste două decenii, românii au avut în portofel bani semnați de Mugur Isărescu și Ionel Nițu, notează Ziarul Financiar.

Singura excepție a fost perioada 1999–2000, când Mugur Isărescu a ocupat funcția de prim-ministru al României, iar pe bancnote a semnat guvernatorul interimar Emil Iota Ghizari, alături de casierul central.

Ionel Nițu iese acum din acest circuit după atingerea vârstei de pensionare, ceea ce a determinat schimbarea uneia dintre cele mai stabile semnături din istoria recentă a monedei naționale.

Noul casier central, Mugur Tolici, are 56 de ani și este considerat unul dintre colaboratorii apropiați ai guvernatorului BNR. De-a lungul timpului, a ocupat funcții importante în cadrul băncii, inclusiv director de politică monetară și șef al direcției de resurse umane.

Între 2018 și 2019, Mugur Tolici a reprezentat România la Fondul Monetar Internațional, experiență care a contribuit la consolidarea profilului său profesional în sistemul financiar internațional.

Odată cu această numire, toate bancnotele emise de Banca Națională începând din februarie vor purta o semnătură nouă, marcând una dintre cele mai rare schimbări vizibile pentru publicul larg din activitatea instituției.