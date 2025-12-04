Amenzi de aproximativ 2.5 milioane de lei în 2025 pentru combaterea poluării aerului în București și Ilfov

„GNM a desfășurat, în cursul anului 2025, acțiuni ferme, coordonate și susținute pentru monitorizarea și reducerea poluării aerului în Municipiul București și județul Ilfov. Intervențiile au avut loc în contextul depășirilor repetate ale valorilor-limită pentru particulele în suspensie (PM₁₀ și PM₂.₅) și al întârzierilor majore în elaborarea instrumentelor strategice de către administrația locală”, se arată într-o postare publicată pe Facebook de Garda Națională de Mediu.

Conform evaluărilor oficiale, traficul rutier și încălzirea rezidențială sunt responsabile pentru peste 84% din emisiile de PM₁₀ din Capitală.

În București, comisarii au efectuat 108 controale la instalații industriale, stații de betoane și șantiere, aplicând 93 de amenzi în valoare totală de 1.520.000 de lei.

În județul Ilfov, GNM a verificat 139 de operatori economici, dintre care 35 au fost sancționați, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 840.000 de lei.

De asemenea, comisarii au desfășurat acțiuni operative alături de Poliție și Jandarmerie pentru combaterea arderilor ilegale, folosind drone în zone precum Vidra și Sintești.

Insituția a verificat și modul în care Primăria Municipiului București își îndeplinește obligațiile privind protecția atmosferei.

Controlul a scos la iveală absența Planului Integrat de Calitate a Aerului, lipsa unui plan de măsuri urgente pentru episoadele de poluare și întârzieri majore în realizarea Registrului Spațiilor Verzi. Pentru nerespectarea măsurilor dispuse anterior, PMB a fost amendată cu 100.000 de lei și obligată să finalizeze documentele strategice restante.