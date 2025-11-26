Garda de Mediu descoperă fraude cu deșeuri pentru bonificații OIREP

Controalele făcute de Garda de Mediu au scos la iveală neconformități majore în gestionarea deșeurilor. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 660.000 lei pentru diverse abateri grave.

Printre cele mai grave abateri constatate se numără nerespectarea condițiilor din autorizațiile de mediu și depozitări necontrolate. Operatorii efectuau stocări direct pe sol, fără respectarea normelor de protecție a mediului.

Lipsa evidenței deșeurilor și raportări neconforme în SIATD

Inspectorii au găsit lipsa evidenței deșeurilor și raportări neconforme în SIATD. Operatorii amestecau deșeurile și clasificau eronat deșeurile ca deșeuri de ambalaje metalice pentru obținerea bonificațiilor OIREP.

Controalele au relevat că o parte dintre cantitățile de deșeuri metalice de ambalaje declarate nu se regăseau fizic pe amplasamente. Există un risc ridicat de raportare a unor cantități nereale de deșeuri pentru a obține bonificații nejustificate.

Practici de fraudă cu deșeuri metalice

Aceste practici de fraudă cu deșeuri metalice afectează întregul lanț de colectare și reciclare. Trasabilitatea reală a unor fluxuri declarate doar scriptic este pusă sub semnul întrebării.

Gradul de risc este considerat major. Doar în cadrul acestui eșantion de șapte operatori au fost sancționate zece abateri grave în gestionarea deșeurilor metalice.

Controalele tematice și monitorizarea strictă a fluxurilor de deșeuri vor continua. Scopul este prevenirea oricărei tentative de fraudă și protejarea mediului prin asigurarea corectitudinii raportărilor din sectorul colectării și reciclării.

Amendă de 100.000 lei în Constanța

Separat, Garda de Mediu Constanța a aplicat o sancțiune de 100.000 lei unei stații de betoane din localitatea Corbu. În timpul verificărilor, comisarii au constatat că societatea nu a notificat autoritatea competentă pentru protecția mediului cu privire la dizolvarea acesteia.

Operatorul nu a notificat nici schimbarea titularului activității, încălcând prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Operatorii economici au obligația de a notifica autoritatea competentă dacă intervin elemente noi.