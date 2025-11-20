De ce miroase urât la Brașov?

Primarul din Brașov, George Scripcaru, a cerut verificări urgente de la Garda de Mediu.

În urma numeroaselor sesizări primite de la cetățeni, primarul Brașovului George Scripcaru a solicitat verificări de urgență din partea Gărzii de Mediu pentru identificarea sursei mirosului neplăcut resimțit în oraș.

Cauza exactă a mirosurilor care au deranjat locuitorii

Reprezentanții Gărzii de Mediu au comunicat administrației locale că operațiunile de fertilizare naturală desfășurate pe terenurile agricole din apropierea municipiului Brașov sunt cauza exactă a mirosurilor care au deranjat locuitorii.

Fertilizarea naturală, specifică perioadei de toamnă, poate genera temporar mirosuri intense, în special în condiții de umiditate ridicată și în lipsa circulației aerului, a precizat Primăria.

Ce spun localnicii din Brașov

„Seara, când dorești să ieși la plimbare cu familia, te lovește un aer urât mirositor. Efectiv, îți piere tot cheful”, a povestit o brașoveancă pentru bizbrasov.ro.

„Eu m-am săturat. Ies pe balcon să întind rufe și simt un miros de balegă. Unde trăim?”, a adăugat o altă femeie.

Fertilizarea naturală este o practică agricolă specifică perioadei de toamnă. Fermierii folosesc îngrășăminte organice pentru îmbogățirea solului. Operațiunea poate genera temporar mirosuri intense, în special în condiții de umiditate ridicată.

Fenomenul nu ar trebuie să reprezinte pericol pentru sănătatea cetățenilor. Mirosul neplăcut va dispărea treptat, pe măsură ce condițiile meteorologice se vor îmbunătăți și aerul va circula mai bine în zonă.