Detectoarele de gaz în România: Când sunt obligatorii și cum pot salva vieți

Cadrul legal din România: când sunt obligatorii detectoarele de gaz?

La ora actuală, legea nu impune instalarea detectoarelor de gaz în toate locuințele, dar montarea acestora devine obligatorie în anumite condiții specificate de normativele tehnice.

Conform Ordinului ANRE nr. 179/2015, prezența acestor dispozitive este mandatorie în încăperile închise cu risc de acumulare a gazelor, cum ar fi bucătăriile, camerele tehnice cu centrale termice sau spațiile unde ventilația naturală este deficitară.

Pentru imobilele noi sau pentru cele conectate de curând la rețeaua de gaze, proiectantul poate solicita instalarea detectoarelor, absența acestora putând duce la neavizarea recepției finale a lucrării.

Cum funcționează un detector de gaz

Detectorul de gaz este un aparat electronic ce analizează constant calitatea aerului dintr-o cameră. Acesta este dotat cu senzori speciali pentru metan sau monoxid de carbon, care se activează instantaneu la o creștere neobișnuită a concentrației de gaz.

Atunci când concentrația atinge un prag periculos, dispozitivul declanșează o alarmă sonoră intensă (de regulă, peste 85 de decibeli). Sistemele moderne pot comanda automat o electrovalvă pentru a întrerupe furnizarea gazului.

Există și modele avansate care se pot integra în sisteme de tip smart home sau de alarmare, transmițând alerte direct pe smartphone.

Rolul vital în protejarea vieților și a bunurilor materiale

Numeroase explozii în locuințe, înregistrate în ultimii ani, au avut drept cauză scurgeri de gaz care nu au fost detectate la timp.

Un astfel de dispozitiv, montat corespunzător, poate oferi un avertisment prețios, cu minute sau ore înaintea producerii unui dezastru, lăsând timp pentru evacuarea persoanelor și alertarea echipajelor de urgență.

În plus, detectoarele previn otrăvirea cu monoxid de carbon, un gaz extrem de periculos, fără culoare și miros, care poate ucide în interval de câteva minute.

Sfaturi practice pentru o locuință sigură

Utilizați doar detectoare cu certificare CE și asigurați-vă că sunt verificate regulat.

Poziționați aparatele în proximitatea surselor de gaz, precum aragazul sau centrala termică.

Apelați anual la o firmă autorizată de ANRE pentru revizia instalației de gaze.

Nu obstrucționați gurile de ventilație și acționați imediat dacă simțiți miros de gaz.