Cine este de vină? Locatarii acuză că au simțit miros de gaz și nimeni nu a făcut nimic. Distrigaz precizează: Zona a fost oprită de ieri

Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au făcut treaba, iar degete acuzatoare sunt îndreptate și către Distrigaz.

„Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic”, a scris cineva.

„Chiar și când a fost explozia erau acolo, și-au strâns sculele și au plecat”, a scris altcineva.

„La cel din față sunt oprite gazele de două zile”, a dezvăluit altcineva.

„Piuiau asenzorii și cu gazul oprit, miros de la cel afectat”, a specificat un alt internaut.

„S-a sunt la Distrigaz de mai multe ori”, a insistat altcineva.

Mai mulți locatari din blocul avariat de explozia de dimineață au declarat pentru Antena 3 CNN că în bloc se simțea de joi puternic miros de caz.

„Ieri a mirosit toată ziua a gaz, au venit cei de la Distrigaz, au închis gazele”, a declarat pentru HotNews un bărbat care locuiește în scara de lângă blocul în care a avut loc explozia.

„Ieri dimineață era un miros insuportabil pe scara blocului. Venea dinspre subsol, de jos. Am sunat la Distrigaz, au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok. Au venit cei de la Electrica, au zis că e un monoxid de carbon de la niște fire electrice. Tot așa, până aseară. Măi, dar nu se mai duce de la firele alea? Toată noaptea miros, dimineața miros, acum a explodat. Aseară nu a mai venit nimeni. Au dat cu spray acolo și au plecat. S-au spălat pe mâini, n-au făcut absolut nimic. Decât au închis gazele. În rest nu au făcut nimic, nimic”.

Distrigaz a confirmat că gazele au fost oprite de joi

Într-o filmare obținută de Mediafax, reiese și un dialog între echipajul de pompieri de la fața locului și un reprezentant Distrigaz.

„Să vină Distrigazul să își facă treaba”, se aude pe fundal. În timp ce reprezentatul Distrigaz se apropia de echipajul de pompieri de la fața locului. Acesta a oferit lămuriri, atunci când i s-a spus să oprească gazele în zonă.

„Este oprit. Zona asta este oprită de ieri. Toate astea sunt oprite… Au fost pierderi”, a precizat reprezentantul Distrigaz.

Cătălin Chirteș, directorul Distrigaz, a declarat că are loc o ședință de analiză și urmează a fi transmis un comunicat cu poziția companiei după această tragedie, potrivit Gândul.

Una dintre primele ipoteze este o scurgere de gaz ce a dus la sistarea alimentării. Dar între momentul sistării și explozie cineva ar fi repornit alimentarea în blocul afectat de explozie.

Raed Arafat a declarat că explozia din Sectorul 5 al Capitalei, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, a fost cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaz.

Până în prezent se știe că 13 persoane sunt internate în spitalele din București. Trei au fost duse la Floreasca, una la Bagdasar și o altă persoană la Universitar, cu arsuri. Doi copii sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul dintre ei fiind în stare critică.