Prima pagină » Social » Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți

Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți

Explozia de pe Calea Rahovei a afectat sălile de clasă ale Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5, rănind ușor 10 elevi, care au fost tratați la școală, dar nu au necesitat spitalizare.
Cine este de vină? Locatarii acuză că au simțit miros de gaz și nimeni nu a făcut nimic. Distrigaz precizează: Zona a fost oprită de ieri
Cine este de vină? Locatarii acuză că au simțit miros de gaz și nimeni nu a făcut nimic. Distrigaz precizează: Zona a fost oprită de ieri
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Trei morți și 13 răniți | Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps | GALERIE FOTO-VIDEO
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Trei morți și 13 răniți | Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps | GALERIE FOTO-VIDEO
Explozie în Sectorul 5 al Capitalei. Martor: La Liceul Bolintineanu toate geamurile s-au făcut praf
Explozie în Sectorul 5 al Capitalei. Martor: La Liceul Bolintineanu toate geamurile s-au făcut praf
Incendiu la două hale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Suprafața afectată, aproximativ 2000 mp
Incendiu la două hale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Suprafața afectată, aproximativ 2000 mp
Talibanii acuză Pakistanul că a lansat atacuri cu drone asupra Kabulului
Talibanii acuză Pakistanul că a lansat atacuri cu drone asupra Kabulului
Nițu MariaPetre Apostol
17 oct. 2025, 11:04, Social

UPDATE Elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în afara oricărui pericol

Vezi galeria foto
4 poze

Elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București sunt în afara oricărui pericol, după ce vineri dimineață unitatea de învățământ a fost evacuată preventiv.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis că toți elevii și cadrele didactice au fost evacuați în siguranță, iar intervenția s-a desfășurat conform procedurilor pentru situații de urgență.

Câțiva elevi au acuzat stări de panică sau răni ușoare, însă au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a necesita spitalizare.

Știrea inițială

Sălile de clasă din cadrul Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost puternic afectate de explozia care a avut loc la un bloc din apropierea instituției de învățământ, în sectorul 5 al Bucureștiului.

Martorii spun că explozia a fost atât de puternică încât a spart geamurile clădirilor din apropiere, inclusiv ale respectivului liceu.

Imaginile arată dezastrul care a fost provocat în urma impactului care a afectat întreaga zonă. Clasele care sunt surprinse în imagini sunt cele I-IV, unde elevii desfășurau vineri, 17 octombrie, programul normal de școală.

Informațiile care există arată că sunt pagube însemnate la instituția de învățământ.

De asemenea, zece copii din cadrul liceului au fost răniți ușor vineri în urma exploziei, dar nu au avut nevoie să fie transportați la spital, a anunțat Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Copiii au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au avut nevoie să fie transportați la spital. Mai apoi au fost luați de părinți, a declarat un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București la Digi24.

Unitatea de învățământ afectată are peste 60 de clase și peste 1.500 de elevi.