Explozia de pe Calea Rahovei: Autoritățile au emis Ro-Alert

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona sau să se îndepărteze de locul accidentului și să respecte măsurile dispuse de autorități.

„Explozie pe Calea Rahovei la un bloc de locuințe. Evitați zona sau îndepărtați-vă de locul accidentului! Pentru protecția dumneavoastră, respectați măsurile dispuse de autorități”, este mesajul Ro-Alert.

Într-un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

Conform dispeceratului SMURD, în acest moment 9 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă și 2 victime au fost declarate decedate.