Raed Arafat despre explozia din Sectorul 5: Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a declarat că explozia care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, a fost cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaz.

„Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert, adică aproape nu putem să spunem că e altceva”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, vineri, după ce s-a produs o explozie în Sectorul 5 din București.

Acesta a mai spus în completare: „Sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne specialiștii în domeniul să vină cu exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”.

„Avem această informație, că au fost echipe de la gaz, că au fost aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe, asta urmează să declare poate cei de la Delgaz”, a mai spus oficialul.

O explozie a avut loc vineri dimineața într-un bloc din Sectorul 5 din București. Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, una a refuzat transportul, iar alte două persoane sunt decedate, arată ultima informare a autorităților.

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia, a fost evacuat, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert către populație pentru a evita circulația în zona de intervenție a echipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

Potrivit oficialilor, numărul deceselor înregistrate a ajuns la trei.