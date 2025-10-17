Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Trei morți și 13 răniți | Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps | GALERIE FOTO-VIDEO

UPDATE #9 : Rogobete: Pacienții cu arsuri grave ar putea fi transferați în Europa

„În momentul de față avem trei pacienți la Floreasca, cu vârste între 56 și 86 de ani, cu politraumatisme severe, doi pacienți la Bagdasar, din care un pacient în vârstă de 78 de ani, cu arsură severă, aflat în manevre de echilibrare hemodinamică, șase pacienți la Universitar, dintre care un pacient cu arsură severă, intubat și ventilat mecanic, doi copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, trei victime decedate și un pacient care a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar din București”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Digi24.

Întrebat câți pacienți sunt în stare gravă, ministrul Sănătății a spus că „pentru pacienții cu arsuri, după ce starea lor se va echilibra și vom avea o imagine clinică de ansamblu, dacă statusul clinic, dacă starea medicală o va permite, vom solicita transferul în spitalele de arsuri grave din Europa”.

UPDATE #8 : Raed Arafat spune că explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

„Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert, adică aproape nu putem să spunem că e altceva”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, vineri, după ce s-a produs o explozie în Sectorul 5 din București.

„Avem această informație, că au fost echipe de la gaz, că au fost aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe, asta urmează să declare poate cei de la Delgaz”, a mai spus oficialul.

UPDATE #7 : Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps

„Au venit aici cei de la Institutul de Stat în Construcţii, şi deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps”, a spus şeful DSU, Raed Arafat, referindu-se la blocul în care a avut loc explozia.

El a spus că blocul este evacuat total de pompieri.

UPDATE #6 : Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Bilanțul provizoriu indică 17 victime, dintre care 12 locuiau în blocul afectat de explozie. Trei persoane au murit, iar două persoane sunt în stare gravă.

UPDATE #5 : Rogobete: Majoritatea pacienților sunt în stare de urgență critică

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, una a refuzat transportul, iar alte două persoane sunt decedate, arată ultima informare a autorităților.

La Ministerul Sănătății a fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență, a spus Alexandru Rogobete, la Digi 24.

Cei cu terapie intensivă mobilă au transferat către unitățile sanitare 13 pacienți, dintre care 2 copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 12 și 17 ani.

Întrebat dacă copilul de 12 ani este în stare gravă, Rogobete a răspuns: „Majoritatea pacienților transferați sunt în stare de urgență critică. Sigur că vom avea un tablou mai exact asupra situației după ce acestea sunt evaluați în unitățile de primii urgente”.

UPDATE #4: 12 răniți au fost duși la spital

Până în acest moment, au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar, Grgore Alexandrescu, Floreasca, Maei Balș, Militar și Bagdasar, a transmis Ministerul Săntății.

La Floreasca a ajuns un bărbat de 63 ani, cu politrauma, care a fost dus în sala de operații. De asemenea, la același spital a ajuns o femeie 56 ani cu traumatism lombar și un bărbat de 86 ani cu suspiciune de fractură de femur.

Două persoane decedate au fost identificate în urma exploziei produse la un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei.

UPDATE #3: Victimele exploziei de vineri dimineață din Capitală au fost duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu, transmite Ministerul Sănătății.

Conform dispeceratului SMURD, în acest moment 8 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă și 2 victime au fost declarate decedate.

UPDATE #2: Până în acest moment au fost identificate două persoane decedate și alte patru rănite. Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

UPDATE #1: ISU București-Ilfov anunță că explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6.

Din informațiile primite, 11 persoane ar fi afectate, transmite IGSU.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Știrea inițială: Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat producerea unei explozii neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Din primele informații, s-a produs o explozie într-un bloc cu opt etaje pe Calea Rahovei.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5.

S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție.

Intervenția este în desfășurare.