Explozia din Rahova: O persoană aflată în stare critică este transportată în Austria

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), transferul a fost organizat la solicitarea echipei medicale de la Spitalul Universitar, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Transportul este efectuat cu avionul SMURD al Inspectoratului General de Aviație (IGAv), pacientul fiind intubat și monitorizat permanent de echipa medicală pe durata zborului.

Victima prezintă arsuri pe o mare suprafață a corpului și multiple leziuni traumatice.

Vineri dimineață, o explozie s-a produs la un bloc de apartamente din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite, 15 fiind transportate la spital.

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat, vineri seara, că sigiliul aplicat în ziua anterioară în blocul din Calea Rahovei a fost rupt în urma unei intervenții neautorizate