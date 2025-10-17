Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în comunicatul emis.

În conformitate cu legislația în vigoare, Distrigaz Sud Rețele are obligația de a pune imobilul în siguranță prin întreruperea alimentării cu gaze naturale, până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată de ANRE, spune compania.

Distrigaz Sud Rețele menționează că, clientului îi revin următoarele obligații:

să întrețină și să exploateze în condiții de siguranță instalația de utilizare a gazelor naturale

să asigure efectuarea verificărilor și reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare a gazelor naturale

să asigure remedierea defecțiunilor în funcționarea instalației de utilizare, numai prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE

să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoși care respectă cerințele legislației în vigoare și să efectueze verificarea și repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizați de organisme abilitate

Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației interioare de utilizare

transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic

„Distrigaz Sud Rețele colaborează cu organele de anchetă prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor solicitate de acestea”

Explozia produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.