Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în comunicatul emis.
În conformitate cu legislația în vigoare, Distrigaz Sud Rețele are obligația de a pune imobilul în siguranță prin întreruperea alimentării cu gaze naturale, până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată de ANRE, spune compania.
Distrigaz Sud Rețele menționează că, clientului îi revin următoarele obligații:
Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:
Explozia produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.