Explozie într-un bloc din Balș. Două persoane au suferit arsuri / Incendiul a fost provocat de o butelie cu GPL: Zeci de locatari fără gaze

Incendiul a fost provocat de o butelie cu GPL: Zeci de locatari fără gaze

Explozia, urmată de un incendiu într-un bloc din Balș, județul Olt, a fost provocată de o butelie cu GPL. 49 de locatari au rămas fără alimentare cu gaze naturale.

„În urma unei explozii cauzată de o butelie cu GPL, existentă într-un apartament din imobilul mai sus menționat, s-a produs un incendiu care a afectat o serie de garsoniere din acest bloc. Imediat, echipele Distrigaz Sud Rețele s-au deplasat la fața locului unde, pentru asigurarea condițiilor de securitate, au întrerupt alimentarea cu gaze naturale a imobilului afectat astăzi, 13 noiembrie 2025, începând cu ora 09:20”, potrivit Distrigaz Sud Rețele.

În urma controlului efectuat de către Distrigaz Sud Rețele, nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona rețelei de distribuție a gazelor naturale, în zona adiacentă imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia.

Victimele exploziei dintr-un bloc din Balș ar putea fi transferate la spitale din străinătate

Persoanele cu arsuri, un bărbat, în vârstă de 69 de ani și o femeie, în vârstă de 63 de ani, au fost transportate la UPU Slatina, conștiente, potrivit ISU Olt.

Bărbatul prezenta traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic și arsuri la membrele superioare și zona abdominală.

Femeia prezenta arsuri la membrele superioare și abdomen.

Medicii vor stabili suprafața arsurilor, iar în cazul în care acestea acoperă zone extinse, se va lua în considerare transferul pacienților către spitale specializate din străinătate.

Alte trei persoane fără arsuri au fost transportate la spital pentru evaluări, iar o persoană a suferit un atac de panică. În total, trei persoane cu atac de panică continuă să fie monitorizate medical.

Peste 30 de locatari au fost evacuați sau s-au autoevacuat din blocul afectat.

Autoritățile au confirmat că Planul Roșu de intervenție, activat inițial pentru gestionarea situației, a fost dezactivat după stingerea incendiului.

UPDATE ISU Olt anunță că au fost evacuate 30 de persoane, dintre care cinci sunt asistate medical. Două victime au arsuri și trei au suferit atacuri de panică.

Dispozitivul a fost suplimentat cu o autospecială pentru victime multiple, patru echipaje de la Serviciul de Ambulanță și un microbuz de intervenție.

Știrea inițială:

ISU Olt anunță că explozia s-a produs joi, într-un bloc de locuințe, la o garsonieră situată la etajul trei, în orașul Balș. Explozia a fost urmată de un incendiu, mai transmit pompierii din Olt.

Conform ISU, până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor.

Autoritățile din județul Olt au activat Planul roșu de intervenție. La fața locului au fost mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență.