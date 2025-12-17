Prima pagină » Social » Explozie într-un bloc din Vulcan. Un bărbat a suferit arsuri

O explozie a avut loc miercuri dimineața într-un bloc din Vulcan. Un bărbat de 81 de ani a suferit arsuri și a fost dus la spital.
Foto: ISU Hunedoara
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 07:46, Social

Potrivit ISU Hunedoara, explozia produsă într-o garsonieră dintr-un bloc de locuințe din Vulcan nu a fost urmată de incendiu.

Un bărbat în vârstă de 81 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 30 la sută din suprafața corpului, din cauza suflului exploziei. După acordarea primului ajutor medical, echipajul SMURD l-a transportat la spitalul din Petroșani.

Nu au fost alte persoane care să fi avut nevoie de ajutor medical.

Pompierii spun că explozia a fost generată, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric urmat de o scăpare de gaze, produse la un aparat de gătit.

Echipe ale distribuitorilor de gaze naturale și de curent electric au oprit alimentarea cu gaz și energie pentru toate cele trei scări ale blocului. Totodată, specialiștii în construcții au stabilit că nu se impune evacuarea imobilului, nefiind afectată structura de rezistență.

