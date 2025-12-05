Prima pagină » Social » Explozia blocului din Rahova: Primăria Capitalei va începe punerea în siguranță a imobilului

Explozia blocului din Rahova: Primăria Capitalei va începe punerea în siguranță a imobilului

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii blocului afectat de explozie din zona Rahova, pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului.
Explozia blocului din Rahova: Primăria Capitalei va începe punerea în siguranță a imobilului
Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu
Diana Nunuț
05 dec. 2025, 15:09, Social

Potrivit lui Bujduveanu, aceste acorduri permit intervenția „pe cheltuiala Primăriei”, pentru ca lucrările să fie demarate cât mai curând.

„Punem în siguranță blocul din Rahova și redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toți locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid și fără birocrație. (…) Știu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă și trăiesc în incertitudine”, a anunțat primarul interimar al Capitalei, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bujduveanu a mai afirmat că intervenția se face „pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile”.

Explozia blocului din Rahova

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Recomandarea video

Debutantul Antonelli nu se ascunde: Vrea să încheie sezonul din F1 înaintea lui Hamilton
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor