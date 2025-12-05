Alegeri Primăria Capitalei 2025. Ce arată cele mai recente sondaje publicate. Între ce candidați se dă batălia pentru funcția de primar

Bucureștenii sunt chemați la vot duminică pentru alegerea primarului general, după ce Nicușor Dan a părăsit funcția în urma alegerii sale ca președinte al României.

Primăria Capitalei este condusă în prezent de Stelian Bujduveanu, care a preluat atribuțiile de primar general după validarea lui Nicușor Dan ca șef al statului.

Cum arată buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii duminică, 7 decembrie, cuprinde 17 candidați înscriși în cursa pentru funcția de primar general.

Lista și ordinea acestora au fost stabilite înainte ca doi independenți, Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici, să își anunțe retragerea:

Cătălin Drulă (USR); Daniel Băluță (PSD); George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri); Ciprian Ciucu (PNL); Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate); Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache); Gheorghe Macovei (Partidul România Mare); Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit); Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român) Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune); Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală ”Dreptate pentru București”); Dănuț Angelo Trifu (independent); Eugen Orlando Teodorovici (independent / candidat retras); Gheorghe Nețoiu (independent); Vlad Gheorghe (independent / candidat retras); Angela Negrotă (independent); Constantin-Titian Filip (independent).

Votarea la alegerile locale parțiale din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.

Alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței.

Evoluția sondajelor de opinie pentru alegerile la Primăria Capitalei

MEDIAFAX prezintă evoluția sondajelor de opinie din ultimele luni, pentru a urmări cum s-au modificat intențiile de vot în cursa pentru Primăria Capitalei.

Sondaj CURS – 19 octombrie

1. Daniel Băluță – 25%

2. Cătălin Drulă – 18%

3. Ciprian Ciucu – 18%

4. Anca Alexandrescu – 10%

5. Cristian Popescu Piedone – 9%

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă din București. Marja de eroare este ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj Avangarde – 26 octombrie

1. Daniel Băluță – 25%

2. Ciprian Ciucu – 23%

3. Cătălin Drulă – 18%

4. Anca Alexandrescu – 16%

5. Cristian Popescu Piedone – 8%

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți. Marja de eroare este de ±3,2%.

Sondaj Avangarde – 12 noiembrie

1. Daniel Băluță – 24%

2. Ciprian Ciucu – 21%

3. Cătălin Drulă – 20%

4. Anca Alexandrescu – 17%

5. Vlad Gheorghe – 5%

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 2–7 noiembrie, pe un eșantion de 1.080 de respondenți, prin interviuri față în față. Marja maximă de eroare este ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj CURS – 15 noiembrie

1. Daniel Băluță – 27%

2. Ciprian Ciucu – 22%

3. Cătălin Drulă – 22%

4. Anca Alexandrescu – 15%

5. Virgil Alexandru Zidaru – 5%

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte din București. Datele au fost colectate față în față, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare este ±3%, la un nivel de încredere de 95%, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populației Capitalei, potrivit datelor INS.

Sondaj AtlasIntel – 17 noiembrie

1. Cătălin Drulă – 19,2%

2. Daniel Băluță – 18,6%

3. Ciprian Ciucu – 18,1%

4. Anca Alexandrescu – 17,9%

5. Ana Ciceală – 7,1%

Sondajul AtlasIntel a fost realizat pentru HotNews în perioada 12–14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane, prin recrutare digitală aleatorie. Marja de eroare este de ±2%.

Sondaj INSCOP – 20 noiembrie

1. Daniel Băluță – 26,6%

2. Ciprian Ciucu – 24,2%

3. Anca Alexandrescu – 19,1%

4. Cătălin Drulă – 11,6%

5. Ana Ciceală – 6,5%

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 17–19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.107 persoane. Eroarea maximă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj Flashdata – 21 noiembrie

1. Ciprian Ciucu – 21,5%

2. Daniel Băluță – 20,5%

3. Cătălin Drulă – 19%

4. Anca Alexandrescu – 18%

5. Ana Ciceală – 7%

Sondajul Flashdata a fost realizat pe un eșantion de 1.200 de respondenți, selectați aleatoriu din aproximativ 4.500 de chestionare online completate. Metoda de colectare a datelor a fost CAWI (chestionare online), distribuite pe mai multe site-uri, cu targetare prin ads pe criterii socio-demografice și filtre anti-răspunsuri nevalide. Marja de eroare teoretică este ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj CIRA – 28 noiembrie

1. Daniel Băluță – 24%

2. Ciprian Ciucu – 21%

3. Anca Alexandrescu – 19%

4. Cătălin Drulă – 18%

5. Ana Ciceală – 5%

Sondajul CIRA a fost realizat online, în perioada 20–26 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.182 de respondenți adulți. Marja de eroare este de ±3,1%. Cercetarea a fost efectuată la comanda candidatului Vlad Gheorghe.

Sondaj AtlasIntel – 1 decembrie

1. Daniel Băluță – 23,3%

2. Anca Alexandrescu – 23,2%

3. Ciprian Ciucu – 21,7%

4. Cătălin Drulă – 15,5%

5. Ana Ciceală – 8,4%

Sondajul AtlasIntel a fost realizat pentru HotNews în perioada 27–30 noiembrie 2025, prin recrutare digitală aleatorie. Au participat 2.964 de respondenți. Marja de eroare este de ±2 puncte procentuale.

Sondaj CURS – 3 decembrie

1. Daniel Băluță – 26%

2. Ciprian Ciucu – 23%

3. Cătălin Drulă – 22%

4. Anca Alexandrescu – 17%

5. Ana Maria Ciceală – 7%

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 26–30 noiembrie 2025, pe un eșantion probabilistic, multistadial și stratificat, format din 1.031 de respondenți adulți din București. Datele au fost colectate prin metoda CATI. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj INSCOP – 4 decembrie

1. Daniel Băluță – 28,2%

2. Ciprian Ciucu – 27,1%

3. Anca Alexandrescu – 21%

4. Cătălin Drulă – 11,1%

5. Ana Ciceală – 6,9%

Sondajul INSCOP a fost realizat pentru informat.ro în perioada 2–3 decembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.200 de persoane. Marja de eroare este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj ARA – 5 decembrie

1. Daniel Băluță – 26%

2. Ciprian Ciucu – 24%

3. Cătălin Drulă – 20%

4. Anca Alexandrescu – 18%

Alt candidat – 12%

Sondajul ARA, realizat la comanda Antena 3 CNN, a fost efectuat în perioada 25 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.082 de persoane adulte din București. Datele au fost colectate prin CATI. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.